11-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych w Lesznie (woj. wielkopolskie). Sprawca zdarzenia uciekł. Policjanci zatrzymali kierowcę samochodu po kilku godzinach. 70-latek był trzeźwy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie o potrąceniu dziecka na przejściu dla pieszych policjanci odebrali w poniedziałek przed południem.

„Policjanci kiedy dojechali na miejsce ustalili, że doszło do potrącenia 11-letniej dziewczynki. Była to obywatelka Ukrainy, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na szczęście dziewczynce nic poważniejszego się nie stało, doznała niegroźnych obrażeń, a po badaniach została zabrana do domu” – poinformowała Daria Żmuda z KMP w Lesznie.

Kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, ale po kilku godzinach policjanci na podstawie relacji świadków, którzy byli na miejscu, a także na podstawie zapisów z monitoringów ustalili, że sprawcą był 70-letni mieszkaniec gminy Poniec.

Mężczyzna był trzeźwy.

Policjantka zaznaczyła, że "kierowcy grozi przynajmniej kara grzywny do 30 tys. zł, natomiast w tej konkretnej sprawie jeszcze mówimy o nieudzieleniu pomocy i tutaj sąd może wydać postanowienie o zakazie prowadzenia pojazdów, stąd też policjanci zatrzymali mu uprawnienia”.