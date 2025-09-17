Dziś na poligonie w Orzyszu, zaledwie 100 kilometrów od strategicznego przesmyku suwalskiego, odbędą się jedne z największych tegorocznych ćwiczeń wojskowych w Polsce. Pod kryptonimem „Żelazna Brama” scenariusze obronne będą trenować wojska pancerne, zmechanizowane, artyleria oraz siły powietrzne. Ćwiczenia są częścią szeroko zakrojonych manewrów „Żelazny Obrońca”.
Na miejscu obecni będą najważniejsi przedstawiciele resortu obrony - wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
W środowych manewrach wezmą udział m.in. nowoczesne czołgi Abrams, armatohaubice K-9, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, moździerze samobieżne Rak, transportery Rosomak ZSSW-30, a także zestawy przeciwpancerne Spike i przeciwlotnicze Piorun. Wsparcie z powietrza zapewnią samoloty F-35, F-16 oraz śmigłowce AH-64 Apache.
Orzysz to nie tylko miejsce ćwiczeń - na co dzień stacjonuje tu Batalionowa Grupa Bojowa NATO, w skład której wchodzą żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Ich obecność to efekt decyzji podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Od tego czasu, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie, podobne jednostki rozmieszczono także na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rumunii, a po 2022 roku również w Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji.
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca" to największe w tym roku manewry obronne w Polsce. Bierze w nich udział aż 30 tysięcy żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu wojskowego z Polski i krajów NATO. Manewry odbywają się nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu i na wodzie, angażując wszystkie rodzaje sił zbrojnych - od wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, po Wojska Obrony Terytorialnej.
Polscy żołnierze nie ograniczają się tylko do działań w kraju. Aktualnie biorą udział również w manewrach na Litwie, Łotwie oraz na szwedzkiej Gotlandii, wzmacniając współpracę i interoperacyjność w ramach NATO.
We wtorek wojskowe pokazy odbyły się na poligonie w Ustce, gdzie po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono strzelania z systemów Patriot. W czwartek natomiast ćwiczenia przeniosą się na poligon w Nowej Dębie.