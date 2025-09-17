Dziś na poligonie w Orzyszu, zaledwie 100 kilometrów od strategicznego przesmyku suwalskiego, odbędą się jedne z największych tegorocznych ćwiczeń wojskowych w Polsce. Pod kryptonimem „Żelazna Brama” scenariusze obronne będą trenować wojska pancerne, zmechanizowane, artyleria oraz siły powietrzne. Ćwiczenia są częścią szeroko zakrojonych manewrów „Żelazny Obrońca”.

Ubiegłoroczne ćwiczenia na poligonie w Orzyszu / Tomasz Waszczuk / PAP

Na miejscu obecni będą najważniejsi przedstawiciele resortu obrony - wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.

W środowych manewrach wezmą udział m.in. nowoczesne czołgi Abrams, armatohaubice K-9, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta, moździerze samobieżne Rak, transportery Rosomak ZSSW-30, a także zestawy przeciwpancerne Spike i przeciwlotnicze Piorun. Wsparcie z powietrza zapewnią samoloty F-35, F-16 oraz śmigłowce AH-64 Apache.

Orzysz to nie tylko miejsce ćwiczeń - na co dzień stacjonuje tu Batalionowa Grupa Bojowa NATO, w skład której wchodzą żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Ich obecność to efekt decyzji podjętych podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Od tego czasu, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie, podobne jednostki rozmieszczono także na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rumunii, a po 2022 roku również w Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji.

"Żelazny Obrońca" - największe w tym roku manewry obronne w Polsce

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca" to największe w tym roku manewry obronne w Polsce. Bierze w nich udział aż 30 tysięcy żołnierzy oraz 600 jednostek sprzętu wojskowego z Polski i krajów NATO. Manewry odbywają się nie tylko na lądzie, ale także w powietrzu i na wodzie, angażując wszystkie rodzaje sił zbrojnych - od wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, po Wojska Obrony Terytorialnej.

Polscy żołnierze nie ograniczają się tylko do działań w kraju. Aktualnie biorą udział również w manewrach na Litwie, Łotwie oraz na szwedzkiej Gotlandii, wzmacniając współpracę i interoperacyjność w ramach NATO.

We wtorek wojskowe pokazy odbyły się na poligonie w Ustce, gdzie po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono strzelania z systemów Patriot. W czwartek natomiast ćwiczenia przeniosą się na poligon w Nowej Dębie.