Zarzut zabójstwa 47-latka usłyszał jego 25-letni pasierb. Do zbrodni miało dojść w nocy z soboty na niedzielę na Osiedlu Mazurskim w Olsztynie. Młody mężczyzna odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Przyznał się do winy, ale nie chciał złożyć wyjaśnień w tej sprawie.

/ KWP Olsztyn / Policja

Zgłoszenie o mężczyźnie, który z poważnymi obrażeniami ciała został znaleziony przed jednym z domów na Osiedlu Mazurskim olsztyńska policja otrzymała w niedzielę rano. Na miejsce od razu wysłano pogotowie ratunkowe, niestety mimo szybkiej pomocy, mężczyzna zmarł.

Śledczy ustalili, że zmarły mężczyzna miał 47-lat, a na jego szyi były wyraźne ślady ataku, prawdopodobnie nożem. Już w trakcie akcji ratunkowej w miejscu tego zdarzenia pojawił się 25-letni pasierb mężczyzny, który zachowywał się bardzo agresywnie, miał też zaatakować ratowników. Dla bezpieczeństwa trzeba było mu założyć kaftan.

Co się dokładnie wydarzyło?

Śledczy ustalili, że w jednym z domów na terenie Olsztyna miało dojść do awantury między mężczyznami, w trakcie której 25-latek kilkukrotnie ugodził nożem 47-latka. Jak się później okazało, rany były na tyle poważne, że doprowadziły do śmierci mężczyzny. Policjanci w trakcie sprawdzania posesji zabezpieczyli narzędzie zbrodni, które zostało znalezione w pobliżu domu.

Okazało się, że 25-latek był agresywny również w szpitalu, do którego trafił. Tam mężczyzna zaatakował policjantkę oraz pielęgniarkę. Mężczyźnie pobrano krew do badań laboratoryjnych w celu ustalenia czy w chwili zdarzenia był on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu.

W poniedziałek 25-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, do których się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Tego samego dnia sąd wobec 25-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratur Rejonowa Olsztyn-Południe