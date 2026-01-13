Sąd Okręgowy w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie) skazał na osiem lat więzienia Jana N., znanego jako zakonnik Polikarp, oskarżonego o czyny pedofilskie. Mężczyzna, który był współpracownikiem papieża Franciszka, otrzymał również dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Elblągu ogłosił wyrok w sprawie 66-letniego Jana N., znanego jako zakonnik Polikarp.

Duchowny został skazany na łączną karę ośmiu lat pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Jak poinformował rzecznik prasowy sądu Arkadiusz Kuta, proces ze względu na charakter sprawy toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Franciszkanin m.in. pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie i był współpracownikiem papieża Franciszka.



Zakaz pracy z dziećmi i kontaktów z ofiarami

Sąd wymierzył oskarżonemu nie tylko karę więzienia. Jan N. otrzymał dożywotni zakaz wykonywania działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi, a także zakaz posługi duszpasterskiej wobec dzieci.

Przez 10 lat nie będzie mógł kontaktować się ani zbliżać do pokrzywdzonych oraz przebywać w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola czy żłobki.

Dodatkowo sąd nakazał wypłatę zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 210 tysięcy złotych.



Przestępstwa w Polsce i za granicą

Według ustaleń prokuratury, do przestępstw dochodziło w latach 2006-2016 zarówno w Polsce, jak i za granicą.

„Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zakonu, do którego przynależy oskarżony” – przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Łącznie Jan N. usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw na szkodę czterech małoletnich, z których większość dotyczyła dzieci poniżej 15. roku życia.

Najpoważniejsze z zarzucanych czynów – doprowadzenie podstępem do obcowania płciowego – zagrożone są karą od 3 do 15 lat więzienia. Takich czynów oskarżonemu zarzucono osiem.

Sąd uniewinnił Jana N. od jednego z zarzutów dotyczących czynów, do których miało dojść w 2006 roku w Rzymie. Część postępowania została umorzona ze względu na przedawnienie karalności niektórych czynów. Wyrok nie jest prawomocny.