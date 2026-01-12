Od wtorku mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego nie kupią alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i komfort życia w mieście. Decyzja została poprzedzona konsultacjami społecznymi i zyskała poparcie większości mieszkańców.

Od wtorku w Lidzbarku Warmińskim będzie obowiązywał zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych / Shutterstock

Zgodnie z uchwałą rady miasta, od wtorku (13 stycznia) w Lidzbarku Warmińskim będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00.

Ograniczenie dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych.

Zakaz nie obejmuje restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych, gdzie alkohol można nadal kupować i spożywać na miejscu.



Mieszkańcy poparli zmiany

Wprowadzenie nocnej prohibicji poprzedziły konsultacje społeczne, które odbyły się jesienią ubiegłego roku. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie w internetowej ankiecie.

W głosowaniu wzięły udział 172 osoby, z czego aż 66,65 procent opowiedziało się za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.



Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podkreśla, że podobne rozwiązania sprawdziły się już w wielu innych samorządach.

"W wielu samorządach wprowadzenie takiego zakazu przyniosło wyraźne, pozytywne efekty - większe bezpieczeństwo, spokój na ulicach i poprawę jakości życia mieszkańców" – zaznacza burmistrz.

Władze miasta apelują do mieszkańców i przedsiębiorców o przestrzeganie nowych przepisów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez miejską komisję rozwiązywania problemów alkoholowych oraz komendanta powiatowego policji w Lidzbarku Warmińskim.

Samorząd liczy, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków zakłócania porządku publicznego i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w mieście.



Nocna prohibicja w kolejnych polskich miastach

Lidzbark Warmiński dołącza do grona około 180 gmin w Polsce, które w latach 2018-2024 wprowadziły podobne ograniczenia. W województwie warmińsko-mazurskim nocna prohibicja obowiązuje już m.in. w Olsztynie, Kętrzynie i Ornecie.



Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia samorządom wprowadzanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza punktami sprzedaży w godzinach nocnych. Decyzje te podejmowane są w drodze uchwały radnych.