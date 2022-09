W katedrze we Fromborku z ołtarza bocznego św. Mikołaja z ram wypadł XVIII w. obraz przedstawiający Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem adorowaną przez świętych Karola Boromeusza i Katarzynę Bolońską. "Niestety, obraz się uszkodził, będzie wymagał renowacji" - powiedział proboszcz katedry ks. Jacek Wojtkowski.

Do nietypowego zdarzenia doszło we fromborskiej katedrze w ostatnich dniach. Ks. Wojtkowski poinformował PAP, że osoba, która rano otworzyła kościół "zobaczyła tylko smutną dziurę w ołtarzu św. Mikołaja".



Obraz wypadł z ramy, niestety się uszkodził. Będzie wymagał konserwacji - przyznał proboszcz fromborskiej katedry. Dodał, że obraz ten był konserwowany w latach 60.-70. XX w.



Ołtarz św. Mikołaja, w którym znajdował się obraz stoi przy piątym filarze nawy północnej. To wczesnobarokowy ołtarz wykonany z czarnego i brunatnego marmuru oraz alabastru użytego do rzeźb. Ufundował go biskup sufragan Michał Działyński.

Miejsce spoczynku Mikołaja Kopernika

Sam obraz namalowany jest na płótnie i naciągnięty na drewnianą ramę. Wizerunek Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem adorowanej przez świętych Karola Boromeusza i Katarzynę Bolońską sprowadził w 1772 roku do Fromborka z Włoch w 1772 kanonik Piotr Ruggieri.

Obraz namalowany z początkach XVIII w. zastąpił wcześniejszy obraz przedstawiający Karola Boromeusza. "Z rachunków Ruggieriego wynika, że został zakupiony w Rzymie. Jest on oparty częściowo na kompozycji Carla Maratty" - podała archikatedra fromborska.



We fromborskiej katedrze są 23 ołtarze - przy ołtarzu św. Krzyża jest pochowany Mikołaj Kopernik.

Gigantyczne koszty renowacji

Prawdopodobną przyczyną wypadnięcia obrazu z ramy było rozeschnięcie się drewnianego klina. Takie zjawisko jest częste w ramach czy rzeźbach wykonanych z drewna.

Zabytki wymagają stałej opieki i konserwacji, a to kosztuje i to, niestety, bardzo wiele - przyznał ks. Wojtkowski.



Obecnie we fromborskiej katedrze trwa renowacja polichromii na filarach i suficie przy ołtarzy św. Krzyża - z tego powodu grób Kopernika otoczony jest w tym sezonie rusztowaniami.

Koszt renowacji trzech przęseł to 1,1 mln zł. To są ogromne pieniądze - podkreślił ks. Wojtkowski. W ostatnich siedmiu latach na bazylice we Fromborku remontowano dach.



Gotycka, XIV-wieczna katedra we Fromborku od powstania była i jest głównym kościołem Warmii - tu rezydowała kapituła warmińska, którą tworzyło 16 kanoników - wybierali oni biskupa Warmii. W XVI w. kanonikiem był Mikołaj Kopernik. Zgodnie z zasadami kanonicy byli chowani w katedrze, zwykle w bezimiennych grobach. Tak się stało także z Kopernikiem. Jego szczątki odnaleziono dopiero w 2005 roku, a ponowny pochówek po ich przebadaniu nastąpił w 2010 roku.