Poseł PiS Zbigniew Ziobro ma do 28 stycznia czas na usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Taką decyzję podjął marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jeśli do tego czasu Ziobro tego nie zrobi, Czarzasty zgłosi wniosek o utratę przez Ziobro diety parlamentarnej.

Włodzimierz Czarzasty i Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik, Anita Walczewska / East News

Jeśli Ziobro tego nie zrobi, marszałek Czarzasty zgłosi wniosek o utratę diety parlamentarnej i obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej.

1350 zł brutto miesięcznie

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu. 28 stycznia mija natomiast siedmiodniowy termin możliwości usprawiedliwienia tej nieobecności.

29 stycznia, czyli dzień po tym terminie, skieruję pismo do przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach pana posła Zbigniewa Ziobry przez 18 z kolei następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu - przekazał marszałek.

Podkreślił, że komisja w związku z tym pismem zajmie stanowisko i podejmie odpowiednią uchwałę. Jak dodał, komisja może podjąć następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub udzielić nagany.

Czarzasty poinformował, że jeżeli jedna z tych decyzji zostanie podjęta, to ma możliwość skierować na posiedzenie Prezydium Sejmu wniosku o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej. I ja ten wniosek skieruję na posiedzenie prezydium - oświadczył marszałek.

Zauważył, że jeżeli prezydium podejmie taką decyzję, to Ziobro będzie miał 7-dniowy termin na odwołanie. Po tej procedurze, jeżeli decyzja będzie zgodna z moją propozycją (...) pan poseł od tego dnia będzie miesięcznie pobierał 1350 zł brutto całego uposażenia - podkreślił Czarzasty.

Przekazał też, że w trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności Zbigniewowi Ziobrze zabierana jest każdego dnia 1/30 diety i 1/30 uposażenia. Czyli w ciągu pierwszych trzech dni w miesiącu nieobecności na posiedzeniu Sejmu jest panu ministrowi Ziobrze odliczane 588 złotych - powiedział Czarzasty.

Dodał, że każdego następnego dnia nieobecności Ziobry na posiedzeniu Sejmu, w zależności ile dni obraduje Sejm w danym miesiącu, odliczane jest Ziobrze codziennie 3534 zł. Ten proces trwa bez przerwy od momentu, kiedy Ziobro nie uczestniczy w obradach i ta nieobecność jest nieusprawiedliwiona - podkreślił marszałek Sejmu.

"Staram się żyć skromnie"

W poniedziałek poseł ujawnił, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. We wtorek Zbigniew Ziobro mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o swoim pobycie na Węgrzech . Ziobro zapewnił, że nie korzysta z gościny Węgrów. Staram się żyć skromnie na własny koszt. Nie jestem człowiekiem o rozdętym ego i nie potrzebuję zbyt wiele do codziennego życia, więc daję radę - dodał były minister sprawiedliwości.

Sam się utrzymuję. Żyję skromnie, nigdy nie byłem materialistą. Pieniądze nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie. Walka o wolną Polskę jest takim celem i na pewno będę walczył po to, aby tych złodziei i prawdziwych kryminalistów wsadzić do więzień - deklarował nasz gość.

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa, co będzie robić na Węgrzech. Ciężko pracował, spotykał się regularnie z dziennikarzami, z mediami. Uruchomię swój też kanał na YouTube, by mówić prawdę i pokazywać kłamstwa tej władzy. Będę robił wszystko, aby doprowadzić do upadku tego rządu - zapewniał Ziobro.

Dopytywany o to, czy dzieci będą w Budapeszcie, odparł, że o dzieciach woli mówić "w warunkach prywatnych". Proszę zrozumieć, grożą mi śmiercią, grożą też mojej rodzinie, dzieciom. Kiedy byłem prokuratorem generalnym, grozili zabójstwem - tłumaczył.

Kolejne odroczenie sądu

W czwartek warszawski sąd rejonowy odroczył do 5 lutego posiedzenie ws. wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ziobry . Przyczyną był wniosek obrony o wyłączenie sędzi ze sprawy dotyczącej aresztu.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.