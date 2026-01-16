Policja zatrzymała 38-letniego właściciela nielegalnej hodowli bokserów w gminie Zagnańsk (woj. świętokrzyskie). 11 psów trafiło pod opiekę fundacji zajmującej się ratowaniem zwierząt.

Zdjęcie z policyjnej interwencji w gminie Zagnańsk / Świętokrzyska policja / Policja

W czwartkowy wieczór policja dostała sygnał o nielegalnej hodowli od fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Po przyjeździe na miejsce policjanci zobaczyli, że psy rasy bokser są trzymane w nieodpowiednich warunkach. Natrafili też na truchła trzech zaniedbanych czworonogów.



Właściciel nielegalnej hodowli został zatrzymany. Nie postawiono mu jeszcze zarzutów.

38-latkowi może grozić nawet 5 lat więzienia, jeśli sąd uzna, że znęcał się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Uratowane psy zostały objęte opieką weterynaryjną. Policja apeluje o zgłaszanie wszystkich przypadków znęcania się nad zwierzętami - szybka interwencja może w takich przypadkach decydować o ich zdrowiu i życiu.