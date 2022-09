W poniedziałek rozpocznie się wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, dzięki której przywrócona zostanie linia tramwajowa łączącą Łódź i Konstantynów Łódzki - poinformowano na oficjalnej stronie miasta. Linia ma być gotowa pod koniec 2023 roku.

Łódzki tramwaj / Shutterstock

Tramwaje z Łodzi do Konstantynowa przestały kursować w 2019 r. Teraz torowisko, zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające do linii oraz instalacje podziemne zostaną przebudowane lub wybudowane od nowa.

Wykonawca rozpocznie od prac rozbiórkowych i archeologicznych. W tym czasie zajęty będzie pas torowiska, a czasowo zamykane będą krótkie odcinki pasa drogowego, z którego korzystają autobusy komunikacji miejskiej. Robotnicy będą pracować w rejonie skrzyżowania toru z ul. Juszczakiewicza i będą posuwać się w kierunku centrum Łodzi.

Siedmiokilometrowy odcinek torowiska przeznaczony do remontu został podzielony na dwa fragmenty. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Tutaj przebudowana zostanie jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, powstaną też trzy nowe mosty nad rzeką Łódką.

Na drugim odcinku, od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie, zostanie położone nowe torowisko, na mijankach będą nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii będzie działał zmodernizowany system sterowania ruchem.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum KEMY z MPK Łódź.