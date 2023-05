Wychowawca z internatu przy Zespole Szkół w Reszlu podejrzany o przestępstwo seksualne. Odpowie za doprowadzenie uczennicy do poddania się innej czynności seksualnej. Grozi mu do ośmiu lat więzienia - podał PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Zdjęcie ilustracyjne / Adrian Starus / PAP

Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, 26 maja prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie postawił zarzut wychowawcy z internatu szkolnego przy Zespole Szkół im. Rataja w Reszlu.

Szymon M. odpowie za to, że 5 grudnia 2022 roku w internacie stosując przemoc w postaci przetrzymywania ręką za klatkę piersiową i nadgarstek doprowadził uczennicę do poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie jej piersi. Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora. Nie przyznał się; złożył wyjaśnienia ale są one sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym- powiedział prokurator Brodowski.

Postępowanie jest w toku. Jak dodał prokurator, mężczyzna nie pracuje już w internacie. Kiedy zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze została z nim rozwiązana umowa. Stąd prokurator nie zastosował środków zapobiegawczych, które by ograniczały możliwość kontaktu z nieletnimi. Pokrzywdzona w chwili zdarzenia była osobą pełnoletnią.

Czyn jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do lat ośmiu.

W lutym Prokuratura Okręgowa w Olsztynie informowała o niewłaściwych zachowaniach nauczycieli z Zespołu Szkół w Reszlu wobec uczennic.

Zarzut naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał nauczyciel, który dotykał pośladków uczennicy podczas prowadzenia praktycznych zajęć nauki zawodu na terenie szkoły. Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego w maju ub. roku przez matkę, która wskazywała na nieprawidłowe zachowania nauczyciela wobec córki. Postępowanie prowadzone przez prokuratora w części potwierdziło sytuację i Andrzejowi M. został przedstawiony zarzut. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec dyrektora tej szkoły, który nawiązał relację z uczennicą toczy się postępowanie dyscyplinarne. 7 stycznia tego roku Prokurator Rejonowy w Kętrzynie umorzył postępowanie dotyczące podejrzenia nadużycia stosunku zależności w relacji nauczyciel-uczennica i doprowadzenia uczennicy do wykonania innej czynności seksualnej. Umorzenie nastąpiło wobec braku znamion czynu zabronionego. Prokurator stwierdził umarzając postępowanie, że pokrzywdzona była pełnoletnia i nawiązała relację z nauczycielem w pełni świadomie.

Dyrektor został odwołany przez organ prowadzący, czyli starostę kętrzyńskiego.

Mimo umorzenia postępowania prokuratorskiego, wobec dyrektora toczy się postępowanie dyscyplinarne. Ma na celu ustalenie, czy dyrektor jako nauczyciel i wychowawca dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela.

Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie warmińsko-mazurskim zakończył postępowanie i skierował sprawę do komisji dyscyplinarnej, która w najbliższym czasie zacznie rozpatrywać ją na rozprawie- poinformował PAP wicekurator oświaty Wojciech Cybulski.