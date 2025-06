Robert Makłowicz nie będzie już lektorem w autobusach komunikacji miejskiej w Krakowie, ale nadal będzie zapowiadał przystanki w tramwajach. Do autobusów wróci głos Damiana Galona.

Zmiana lektora w krakowskich autobusach! Nie usłyszymy już Roberta Makłowicza / Shutterstock

Zmiana w krakowskich autobusach

Nagrania zapowiedzi przystanków w autobusach są aktualnie zmieniane. Poinformował o tym Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) w Krakowie. Dodał też, że Makłowicz był lektorem tylko w autobusach firmy Mobilis, ale nie w pojazdach należących bezpośrednio do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK).

W autobusach linii aglomeracyjnych nazwy przystanków zapowiadał i zapowiada Damian Galon - lektor, który był głosem komunikacji miejskiej od 2013 r.

Teraz nastąpi podział. Galon znów będzie zapowiadał przystanki we wszystkich autobusach miejskich w Krakowie, a Makłowicza usłyszymy w tramwajach.

Makłowicz w krakowskiej komunikacji miejskiej

Robert Makłowicz / Andrzej Banas/Polska Press/East News / East News

Robert Makłowicz został lektorem krakowskiej komunikacji miejskiej w październiku ubiegłego roku. Jego głos spotkał się z negatywnym odbiorem części mieszkańców, którzy - w rozmowach z dziennikarzami i w internecie - oceniali, że czytane przez niego komunikaty bywają niezrozumiałe.

ZTP zapewniało, że nazwy przystanków, które zdaniem mieszkańców brzmią niewyraźnie, zostaną zmienione i - jak ocenił Kowal - tak się stało.

ZTP zgłosiło się do znanego podróżnika z propozycją, by został lektorem w autobusach i tramwajach w związku z aktualizacją Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Swojego głosu Makłowicz udzielił nieodpłatnie.

Kim jest Damian Galon?

Damian Galon to lektor komunikacji miejskiej od 2013 r. Zawodowo zajmuje się dźwiękiem i jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Sam jest osobą słabowidzącą. Teraz znów będzie można usłyszeć go we wszystkich krakowskich autobusach.

Opracowanie: Mikołaj Wroński