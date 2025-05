Miesiąc przed wakacjami Port Lotniczy Olsztyn-Mazury poinformował o uruchomieniu nowego połączenia. Dzięki niemu mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego nie będą musieli już jechać do Warszawy, by polecieć do Egiptu.

W czerwcu zostaną uruchamione nowe rejsy z Lotniska Olsztyn-Mazury do Sharm El Sheikh / Shutterstock

Loty co czwartek

Nowe połączenie z pewnością zadowoli tych, którzy są spragnieni słońca, nurkowania w przejrzystych wodach i odwiedzania starożytnych miejsc. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury poinformował, że od 26 czerwca co czwartek z Szyman będzie można polecieć do kurortu Sharm El Sheikh. To inicjatywa biura podróży Join UP!

Zależy nam na tym, aby sprawdzone kierunki wakacyjne były dostępne z całej Polski - nie tylko z największych lotnisk. Widzimy ogromny potencjał w regionach takich jak Warmia i Mazury, gdzie rośnie zainteresowanie komfortowymi połączeniami w atrakcyjnych cenach - stwierdziła mówi Katarzyna Bayraktar z Join UP! Polska.

Ważny krok dla regionu

Linie lotnicze liczą, że połączenie okaże się popularne nie tylko latem, ale również wtedy, gdy w Polsce znów zrobi się chłodniej.

Uruchomienie połączenia do Sharm El Sheikh to świetna wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie muszą już jechać setek kilometrów, by rozpocząć wakacje (...). To ważny krok w stronę większej dostępności komunikacyjnej naszego regionu - podkreśla Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak podkreślił prezes lotniska, Egipt jeden z ulubionych kierunków wypoczynkowych Polaków. Mieszkańcy Warmii i Mazur zyskują większy dostęp do tej destynacji z własnego regionu. Kameralny charakter naszego lotniska, połączony z najwyższym standardem obsługi z pewnością sprawią, że pasażerowie podróżujący z Join Up! Polska rozpoczną swoje wakacje z uśmiechem na twarzy - stwierdził Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora lotniska.