Na Warmii rusza kolejna inicjatywa ratowania przydrożnych kapliczek, które są uznawane za strażników historii oraz symbole duchowego dziedzictwa regionu. Choć często mijamy je nieświadomie, to właśnie one przypominają nam, że wciąż jesteśmy na Warmii. Bo gdy zza szyby samochodu widać już tylko samotne krzyże - to znak, że zaczynają się Mazury.