Po dziesięciu latach przerwy do Starych Jabłonek, niedaleko Ostródy na Mazurach, wraca światowa siatkówka plażowa. Na przełomie maja i czerwca najlepsze siatkarki i najlepsi siatkarze plażowi na świecie wezmą udział w turnieju Beach Pro Tour Challenge. Dla niektórych zawodników to ostatnia szansa, aby zdobyć przepustkę na igrzyska olimpijskie.

/ Beach Pro Tour / Materiały prasowe

Od 30 maja do 2 czerwca Stare Jabłonki ponownie staną się stolicą siatkówki plażowej. Znany nie tylko w regionie, ale na całym świecie Beach Pro Tour Challenge wraca do województwa warmińsko-mazurskiego.

Stare Jabłonki to miejscowość z siatkarskimi tradycjami. To właśnie tutaj w latach 2004-2014 odbywały się turnieje z ówczesnego cyklu World Tour, a zorganizowane mistrzostwa świata z 2013 roku przez wiele osób uważane są za najlepsze w historii tej dyscypliny sportu.

Kiedy rok temu rozmawialiśmy o tym, czy podjąć próbę organizacji tego wydarzenia, uznaliśmy, że siatkówka plażowa w Starych Jabłonkach to nie jest tylko moje marzenie, ale także wielu innych osób. Cieszę się, że dziś jesteśmy na trzy tygodnie przed imprezą, a nasze wspólne marzenia dochodzą do skutku. Mam nadzieję, że poziomem organizacyjnym turnieju w tym roku uda nam się ugruntować swoją pozycję i ściągnąć do Starych Jabłonek turniej rangi mistrzostw świata - mówi Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju i prezes zarządu Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

Wyższa ranga turniejów siatkówki plażowej w Polsce

W minionych latach w Polsce były rozgrywane tylko turnieje siatkówki plażowej niższej rangi - Futures. Rozgrywki rangi Challenge to drugi co do ważności turniej w całej klasyfikacji, podczas którego siatkarze i siatkarki zdobywają punkty do klasyfikacji olimpijskiej. Beach Pro Tour Warmia Mazury Challenge to część cyklu turniejów zaplanowanych przez FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) na 2024 rok, których zwieńczeniem będzie turniej finałowy z udziałem najlepszych par sezonu, który odbędzie się na początku grudnia w Katarze.

Mam nadzieję, że tegoroczny turniej to kolejny krok do organizacji jeszcze większej imprezy, która ma szansę odbyć się w Starych Jabłonkach - mówi Jacek Kasprzyk z Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W turnieju na Warmii i Mazurach wezmą udział 32 pary męskie i żeńskie. Połowa z nich, czyli 16 ma zapewnioną kwalifikację na podstawie rankingu. Pozostała część zawodniczek i zawodników będzie musiała rozegrać turniej kwalifikacyjny, który rozpocznie się w czwartek 30 maja. Finały zaplanowano na 1 i 2 czerwca. Łączna pula nagród wynosi 150 tys. dolarów.