Od poniedziałku ruszają kontrole wybranych obiektów noclegowych na Mazurach, w których podczas wakacji mają wypoczywać grupy dzieci i młodzieży - zapowiedział warmińsko-mazurski sanepid. Kontrolowane będą m.in. miejsca, gdzie stwierdzano uchybienia w poprzednich sezonach.

Mikołajki na Mazurach / Shutterstock

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, dlatego od poniedziałku sanepid rozpoczyna kontrole wybranych obiektów noclegowych na Mazurach.

Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych mają zwracać szczególną uwagę na te obiekty noclegowe, wobec których prowadzono postępowanie administracyjne lub mandatowe oraz takie, na które wpływały skargi.

Kontrolowane będą też miejsca, gdzie w przeszłości wykryto funkcjonowanie dzikich turnusów, tj. niezgłoszonych do kuratora oświaty.

Ocena stanu przygotowania bazy turystycznej do przyjęcia zorganizowanych grup dzieci i młodzieży na letni wypoczynek w woj. warmińsko-mazurskim potrwa od 26 maja do 6 czerwca.

Nigdy się nam do tej pory nie zdarzyło, żeby wszystkie skontrolowane obiekty były w pełni przygotowane do sezonu. Po to robimy te kontrole trochę wcześniej, żeby wyłapać takie miejsca i odpowiednio zareagować - powiedział PAP Jacek Szydłowski z warmińsko-mazurskiego sanepidu.

Jak było przed rokiem

Przed rokiem skontrolowano w regionie 11 hoteli, pensjonat, pole biwakowe, pięć schronisk i 47 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Sanepid informował wtedy, że 10 na 65 obiektów z różnych powodów nie było gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych. Efektem kontroli było m.in. wszczęcie siedmiu postępowań administracyjnych i nałożenie dwóch mandatów karnych.

Od 2010 roku zniesiono obowiązek uzyskania m.in. od Państwowej Inspekcji Sanitarnej tzw. kwalifikacji na wypoczynek, co poprzedzały kontrole.

W ocenie warmińsko-mazurskiego sanepidu brak wcześniejszej informacji o stanie przygotowania obiektów turystycznych do sezonu letniego co roku wywołuje niepokój rodziców i opiekunów wysyłających dzieci na wakacje.

Dlatego służby sanitarne uznają za konieczne podjęcie działań prewencyjnych przed rozpoczęciem wakacji.