W nadchodzącym sezonie zimowym pasażerowie portu lotniczego Olsztyn-Mazury będą mogli skorzystać z dwóch popularnych tras - do Londynu Stansted oraz Duesseldorfu-Weeze. Przewoźnik podkreśla, że połączenie do Duesseldorfu okazało się prawdziwym hitem sezonu letniego i dlatego nie zabraknie go również w zimowym rozkładzie.

Ryanair w sezonie zimowym z portu Olsztyn Mazury będzie latać do Londynu i Duesseldorfu / Shutterstock

Ryanair ogłosił właśnie zimowy rozkład lotów 2025/26 z lotniska Olsztyn-Mazury. Wśród tras znalazły się dwa kierunki: Londyn Stansted oraz Duesseldorf-Weeze.

Przedstawiciele linii lotniczej nie kryją zadowolenia z popularności połączenia do Niemiec. Jesteśmy dumni, że wspólnie z lotniskiem Olsztyn-Mazury możemy rozwijać siatkę połączeń i zwiększać dostępność regionu - podkreśliła Alicja Wójcik-Gołębiowska z działu komunikacji Ryanair.

Dodała, że zainteresowanie trasą do Duesseldorfu pokazuje, jak chętnie mieszkańcy Warmii i Mazur korzystają z podróży zarówno turystycznych, jak i biznesowych.



Rosnące znaczenie połączenia

Prezes zarządu portu lotniczego Olsztyn Mazury, Wiktor Wójcik, zwrócił uwagę na biznesowy potencjał nowego połączenia. Przedłużenie połączenia do Duesseldorfu-Weeze pokazuje rosnące znaczenie tego kierunku nie tylko dla turystyki, ale również relacji biznesowych w regionie - zaznaczył.

Przedstawiciele portu podkreślają, że Duesseldorf to jedno z najważniejszych centrów biznesowych w Niemczech, gdzie regularnie odbywają się międzynarodowe targi i konferencje. Połączenie z Olsztyna umożliwi przedsiębiorcom z Warmii i Mazur szybki i wygodny dostęp do partnerów biznesowych - przekazali.

Loty Ryanaira do Duesseldorfu będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Zimowy rozkład lotów z Olsztyna zacznie obowiązywać pod koniec października.

Oprócz połączeń do Londynu i Duesseldorfu pasażerowie będą mogli skorzystać także z innych tras - między innymi do Krakowa czy Dortmundu. Dodatkowo, od 23 grudnia do 24 lutego 2026 roku, dostępne będą loty czarterowe do Marsa Alam w Egipcie.