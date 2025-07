Na granicy polsko-rosyjskiej w miejscowości Rutka trwają intensywne prace nad budową Tarczy Wschód – kluczowego programu obronnego realizowanego przez polskie wojsko. Dziennikarze z Polski i zagranicy mieli okazję zobaczyć postęp prac oraz nowoczesne rozwiązania inżynieryjne stosowane przez żołnierzy 16. Pułku Saperów z Orzysza.

Tarcza Wschód rośnie na granicy z Rosją. Polscy saperzy budują nowoczesne umocnienia / Tomasz Waszczuk / PAP

W Rutce, w gminie Barciany (powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie), żołnierze z 16. Pułku Saperów budują pas umocnień o długości 5 kilometrów. Prace prowadzone są w ramach Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. W środę postępy inwestycji mogli zobaczyć dziennikarze z Polski i zagraniczni.

Jak poinformował rzecznik 16. Dywizji Zmechanizowanej, kpt. Karol Frankowski, na pierwszej linii tuż przy granicy powstaje rów przeciwczołgowy o głębokości 4 metrów. Za nim układane są pasy bloków betonowych, tzw. jeży, w sumie sześć rzędów. W środku pozostawiono pas pola, który może być wykorzystany jako pole minowe. Za zaporą inżynieryjną powstają punkty oporu - zamaskowane bunkry z miejscami na czołgi, wozy bojowe oraz schrony dla żołnierzy. Punkty te mają za zadanie zwalczać ataki przeciwnika i likwidować drony wysyłane na rekonesans.

Wykorzystywać naturalne przeszkody

Mjr Michał Bednarko z 16. Pułku Saperów podkreśla, że naturalne przeszkody terenowe są istotnym elementem programu Tarcza Wschód.

Działania inżynieryjne, budowa fortyfikacji będzie dowiązana do naturalnych przeszkód terenowych. W Rutce jest modelowy przykład na to, że linia fortyfikacji biegnie wzdłuż granicy. Ale są miejsca, gdzie fortyfikacja odchodzi od granicy, by dowiązać się do naturalnych przeszkód typu zalesienia, bagna. Chodzi o to, by zachować efektywność i skuteczność. Naturalna przeszkoda stanowi teren no-go dla przeciwnika, więc nie dublujemy wysiłku, by wzmacniać tereny - zaznaczył mjr Bednarko.

Oficer dodał, że budowa Tarczy w okolicach Rutki będzie kontynuowana w kierunku wschodnim, na gruntach należących do Skarbu Państwa. Podkreślił także, że polskie siły zbrojne wymieniają się doświadczeniami z armiami Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Kompleksowy program obrony granic

Tarcza Wschód to program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zakłada budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią - łącznie na odcinku ok. 800 km. W planach jest także budowa systemów rozpoznania i wykrywania zagrożeń, wysuniętych baz, węzłów logistycznych, magazynów oraz rozmieszczenie systemów antydronowych.

Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją (obwód królewiecki) powstał pod koniec listopada ubiegłego roku w okolicach wsi Dąbrówka w gminie Budry.

Zasadniczo Tarcza Wschód realizowana jest na terenach należących do Skarbu Państwa, m.in. z zasobów Agencji Mienia Wojskowego, Lasów Państwowych czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W drugiej kolejności prace prowadzone są na terenach samorządowych, a dopiero w trzeciej - na gruntach innych podmiotów.

Granica lądowa między Polską a Rosją liczy 210 km i w całości przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie.