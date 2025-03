Podejrzenie błonicy u 30-letniego pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie - dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyzna jest w ciężkim stanie i nie ma z nim kontaktu, a służby sanitarne sprawdzają toksyczność bakterii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna to mieszkaniec mazowieckich Siedlec, który niedawno przyjechał do Olsztyna. Pogotowie ratunkowe zabrało go sprzed jednego ze sklepów.

30-latek miał silny ból nogi. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie lekarze udrożnili mu tętnicę udową, ale jego stan pogorszył się. Z pacjentem nie ma teraz kontaktu, jest nieprzytomny i zaintubowany.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, we krwi 30-latka wykryto maczugowca błonicy. Szczep trafił już do badań, aby stwierdzić jego toksyczność. Dzięki temu będzie wiadomo, czy mamy do czynienia z łagodną błonicą skóry, czy błonicą, która atakuje gardło i krtań.

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie trafiło już kilkadziesiąt szczepionek na błonice. Przeprowadzone zostaną profilaktyczne szczepienia m.in. personelu. Służby sanitarne na wszelki wypadek już prowadzą wywiad środowiskowy, by ustalić, z kim 30-latek mógł się wcześniej kontaktować.