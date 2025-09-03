​W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) przeprowadzono skomplikowaną operację usunięcia ogromnego, 20-kilogramowego guza jajnika u 68-letniej kobiety. Kobieta czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Lekarze podkreślają, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania, które mogą uratować zdrowie i życie.

/ Shutterstock

Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zgłosiła się 68-letnia kobieta, która od dwóch miesięcy odczuwała narastające dolegliwości. Skarżyła się na wodobrzusze, duszności oraz silne bóle podbrzusza. Badania wykazały obecność ogromnego guza jajnika, co wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Trudna operacja zakończona sukcesem

Zespół lekarzy podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji, podczas której usunięto guz ważący aż 20 kilogramów. Jak podkreślają specjaliści, zabieg był wyjątkowo trudny ze względu na rozmiary guza oraz choroby towarzyszące pacjentki. Mimo to operacja przebiegła bez powikłań, a kobieta stopniowo wraca do zdrowia. Obecnie oczekuje na wynik badania histopatologicznego, który zdecyduje o dalszym leczeniu.

Apel o regularne badania profilaktyczne

Dyrektor szpitala, Elżbieta Gelert, zwraca uwagę na kluczową rolę profilaktyki zdrowotnej. Nie należy zaniedbywać badań także w wieku dojrzałym. Apelujemy do kobiet, by badały się przez całe życie - podkreśla. Regularne kontrole pozwalają wykryć choroby na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i dłuższe życie w zdrowiu.

Lekarze przypominają, że monitorowanie stanu zdrowia i wykonywanie badań profilaktycznych to najlepszy sposób na uniknięcie poważnych powikłań. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych daje większe możliwości leczenia i poprawia jakość życia pacjentów.