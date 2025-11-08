W Lizbonie w Portugalii w odbyły się największe od 10 lat protesty antyrządowe. W sobotę na ulice stolicy kraju wyszło ok. 100 tys. osób aby wyrazić swój sprzeciw planowanych zmian w kodeksie pracy. "Nie ograniczajcie naszych praw!", "Ręce precz od kodeksu pracy!", "Pozwólcie nam żyć!", "Chcemy godnego życia!" - skandowali manifestanci.

Manifestacja na ulicach Lizbony / ANTONIO COTRIM / PAP/EPA

W Lizbonie odbyła się największa od 10 lat manifestacja przeciwko zmianom w kodeksie pracy.

Około 100 tys. osób, w tym pracownicy sektora publicznego i prywatnego, protestowało przeciwko rządowym planom premiera Luisa Montenegro.

Protestujący domagali się podwyżek płac, lepszych warunków pracy i skrócenia tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin.

Manifestacje największe od lat

W stolicy Portugalii - Lizbonie, odbyły się największe od 10 lat manifestacje. Portugalczycy w sobotę protestowali przeciwko polityce rządu premiera Luisa Montenegro. Sprzeciw wywołują m.in. planowane zmiany w kodeksie pracy.

"Nie ograniczajcie naszych praw!", "Ręce precz od kodeksu pracy!", "Pozwólcie nam żyć!", "Chcemy godnego życia!" - to hasła, jakie skandowali protestujący, którzy przeszli przez centrum stolicy Portugalii.

W manifestacji miało wziąć udział ok. 100 tys. osób - wynika z szacunków organizatora, lewicowej centrali związków zawodowych CGTP. Na ulicach Lizbony zgromadzili się zarówno pracownicy z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Postulaty pracowników

Protestujący domagali się od rządu podwyżek płac oraz poprawy warunków zatrudnienia. Apele dotyczyły również skrócenia tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin.

Zdaniem uczestników manifestacji rosnącym kosztom życia w Portugalii nie towarzyszą działania rządu wspierające pracowników. Twierdzą oni, że gabinet premiera Montenegro planuje znowelizować kodeks pracy, co w efekcie ograniczy prawa zatrudnionych.

Zdaniem CGTP nowelizacja kodeksu pracy poskutkuje ograniczeniem prawa do strajku oraz ułatwi wypowiadanie umów o pracę przez pracodawców. Kierownictwo centrali CGTP ogłosiło podczas sobotniego protestu, że 11 grudnia przeprowadzi ogólnokrajowy strajk generalny.