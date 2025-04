Paweł K., łódzki adwokat oskarżony o spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 r., w którym zginęły dwie kobiety, usłyszał w piątek wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przez pięć lat nie będzie mógł też prowadzić pojazdów mechanicznych. Sąd zarządził również odszkodowania dla rodziny zmarłych kobiet.

Adwokat Paweł K. na zdjęciu z lutego 2023 r. / Tomasz Waszczuk / PAP/EPA

Jak poinformował obecny na sali sądowej reporter RMF FM Piotr Bułakowski, Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał łódzkiego adwokata Pawła K. za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.

Mężczyzna przez pięć lat nie będzie mógł też prowadzić pojazdów mechanicznych. Sąd zarządził również odszkodowania dla rodziny zmarłych kobiet.

W czasie ogłaszania wyroku na sali sądowej nie było zarówno oskarżonego, jak i jego obrońców.

Sędzia ogłaszająca wyrok ws. Pawła K. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety

Sprawa dotyczy wypadku drogowego, do którego doszło we wrześniu 2021 r. Według aktu oskarżenia Paweł K., kierując mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą na drodze Barczewo - Jeziorany na Warmii i zjechał na przeciwny pas ruchu. W ten sposób doprowadził do nieumyślnego wypadku, tj. zderzenia z jadącym z przeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka audi zginęły na miejscu.

Niedługo po tym zdarzeniu adwokat nagrał film, który opublikował w internecie. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły. Wypowiedź zamieszczona w mediach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną.

Zdjęcie z miejsca tragicznego wypadku, do którego doszło 26 września 2021 r. na trasie Barczewo - Jeziorany / Policja Olsztyn /

Co padło w mowach końcowych?

Prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w mowie końcowej mówił, że do wypadku doszło, bo oskarżony nie koncentrował uwagi na obserwowaniu drogi. Można mieć drogi, "napakowany w elektronikę samochód", ale to nie zwalnia od kierowcy od uważnej jazdy - powiedział. Wskazywał, że oskarżony jest osobą uzależnioną od social mediów i to zachowanie po tym zdarzeniu powinno mieć znaczenie dla wymiaru kary lub środków karnych.

Oskarżyciel publiczny mówił, że pierwszy raz spotkał się z przypadkiem, żeby oskarżony publikował film z tak negatywnym wydźwiękiem. Nie interesują go uczucia pokrzywdzonych. Nawet te przeprosiny są influencerskie. Oskarżony jest adwokatem, ojcem, a całe zachowanie po wypadku świadczy, że mamy do czynienia z osobą, która jakby miała 13 lat i nie rozumiała konsekwencji swoich działań - mówił w mowie końcowej prokurator.

Obrońcy oskarżonego w mowach końcowych zarzucili, że w postępowaniu nie zebrano wystarczającego, wyczerpującego materiału dowodowego, a dowody elektroniczne pochodzące z samochodu oskarżonego nie zostały w pełni zbadane.

Proces toczył się od lutego 2023 r. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.