Nie żyje 83-letni mężczyzna, który zginął w pożarze drewnianego domu na Lubelszczyźnie. W związku z serią tragicznych pożarów w Polsce, Państwowa Straż Pożarna zaapelowała o ostrożność i przypomniała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
W środę wieczorem w Sewerynówce koło Parczewa na Lubelszczyźnie doszło do tragicznego zdarzenia.
Jak poinformował reporter RMF FM Dominik Smaga, w miejscowości spłonął drewniany dom mieszkalny.
Niestety, w budynku strażacy znaleźli ciało 83-letniego mężczyzny.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w środę, że od piątku 26 września w wyniku pożarów budynków mieszkalnych w całej Polsce życie straciło 9 osób. "To dramatyczne przypomnienie, że ogień nie wybacza najmniejszych zaniedbań" - zaznaczył resort.
Państwowa Straż Pożarna apeluje o ostrożność i przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, m.in. regularnych przeglądach instalacji i przewodów kominowych, zainstalowaniu czujki dymu, niepozostawianiu kuchenki, świec czy kominków bez nadzoru, a także zapewnieniu drożnych dróg ewakuacji.
"Pożar może wybuchnąć w każdej chwili, bądźmy odpowiedzialni! Każdy z nas ma realny wpływ na ograniczenie ryzyka pożaru" - zaznaczono.
