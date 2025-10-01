Nie żyje 83-letni mężczyzna, który zginął w pożarze drewnianego domu na Lubelszczyźnie. W związku z serią tragicznych pożarów w Polsce, Państwowa Straż Pożarna zaapelowała o ostrożność i przypomniała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Nie żyje 83-letni mężczyzna, który zginął w pożarze drewnianego domu na Lubelszczyźnie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę wieczorem w Sewerynówce koło Parczewa na Lubelszczyźnie doszło do tragicznego zdarzenia.

Jak poinformował reporter RMF FM Dominik Smaga, w miejscowości spłonął drewniany dom mieszkalny.

Niestety, w budynku strażacy znaleźli ciało 83-letniego mężczyzny.

Strażacy apelują o ostrożność

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w środę, że od piątku 26 września w wyniku pożarów budynków mieszkalnych w całej Polsce życie straciło 9 osób. "To dramatyczne przypomnienie, że ogień nie wybacza najmniejszych zaniedbań" - zaznaczył resort.

Państwowa Straż Pożarna apeluje o ostrożność i przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, m.in. regularnych przeglądach instalacji i przewodów kominowych, zainstalowaniu czujki dymu, niepozostawianiu kuchenki, świec czy kominków bez nadzoru, a także zapewnieniu drożnych dróg ewakuacji.

"Pożar może wybuchnąć w każdej chwili, bądźmy odpowiedzialni! Każdy z nas ma realny wpływ na ograniczenie ryzyka pożaru" - zaznaczono.