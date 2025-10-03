Potężny pożar w rafinerii Chevron w rejonie Los Angeles, w El Segundo. Wcześniej doszło do serii eksplozji. Nie ma informacji o poszkodowanych.

W czwartek wieczorem w rafinerii Chevron w El Segundo w hrabstwie Los Angeles wybuchł ogromny pożar. Poprzedził go wybuch.

Służby ratunkowe odebrały mnóstwo zgłoszeń od świadków, którzy słyszeli eksplozję. Jeden ze świadków twierdził, że przypominała ona małe trzęsienie ziemi. Kłęby dymu i jęzory ognia były widziane w promieniu wielu kilometrów.

Na miejsce wysłano strażaków z hrabstwa Los Angeles. Rafineria ma też własną straż pożarną. Udało się już opanować ogień w części rafinerii.

Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też, co spowodowało wybuch pożaru.

Władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Zalecają jednak, by pozostali w domach. Dym wpłynie z pewnością na jakość powietrza w El Segundo i w okolicy.  

Według strony internetowej Chevron, rafineria w El Segundo została zbudowana w 1911 roku. Zakład produkuje 276 000 baryłek ropy naftowej dziennie i "jest największą rafinerią ropy naftowej na zachodnim wybrzeżu".

El Segundo znajduje się kilkanaście kilometrów na południe od lotniska LAX. Lotnisko poinformowało, że pożar nie wpłynął na jego operacje. Żadne loty nie zostały odwołane, przekierowane ani opóźnione bezpośrednio po pożarze.