Potężny pożar w rafinerii Chevron w rejonie Los Angeles, w El Segundo. Wcześniej doszło do serii eksplozji. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Na razie nie są znane przyczyny pożaru, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek wieczorem w rafinerii Chevron w El Segundo w hrabstwie Los Angeles wybuchł ogromny pożar. Poprzedził go wybuch.

Służby ratunkowe odebrały mnóstwo zgłoszeń od świadków, którzy słyszeli eksplozję. Jeden ze świadków twierdził, że przypominała ona małe trzęsienie ziemi. Kłęby dymu i jęzory ognia były widziane w promieniu wielu kilometrów.

Na miejsce wysłano strażaków z hrabstwa Los Angeles. Rafineria ma też własną straż pożarną. Udało się już opanować ogień w części rafinerii.

Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo też, co spowodowało wybuch pożaru.