Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zlikwidował kierunek "Etyka – mediacje i negocjacje" tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Decyzja dotknęła 154 studentów, którzy już zostali przyjęci na studia. Władze uczelni zapewniają jednak, że każdy z nich otrzymał alternatywę.

Rozpoczęcie roku akademickiego na UKEN / UKEN / Facebook

Władze Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podjęły decyzję o zamknięciu kierunku "Etyka - mediacje i negocjacje" dokładnie w dniu inauguracji roku akademickiego.

Powodem była negatywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wskazała na poważne braki w programie studiów. Jak wyjaśniają przedstawiciele uczelni, raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotarł do nich dopiero 30 września, czyli cztery miesiące po wizytacji.

W dokumencie 5 z 10 kryteriów oceny programowej zostało określonych jako niespełnione. Zastrzeżenia dotyczyły między innymi konstrukcji programu studiów oraz sposobu jego realizacji. "Zarzuty były na tyle rozległe, że nie dało się ich poprawić w krótkim czasie" - tłumaczą władze uczelni.



Co ze studentami?

Nagła decyzja o likwidacji kierunku wywołała niepokój wśród 154 studentów, którzy zostali przyjęci na "Etykę - mediacje i negocjacje".

Uczelnia zapewnia jednak, że żaden ze studentów nie został poszkodowany. "Nikt nie został na lodzie" - podkreślają przedstawiciele UKEN.

Wszyscy studenci zachowali swój status i otrzymali możliwość wyboru innego kierunku studiów w ramach uczelni. Każdy dostał propozycję studiowania na dowolnie wybranym kierunku - mówi profesor Krzysztof Gurba z Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UKEN, z którym rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Uczelnia dała studentom czas na podjęcie decyzji do przyszłego tygodnia.



