Pożar hali magazynowej nieopodal Warszawy w miejscowości Bramki w powiecie warszawskim zachodnim. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej.

Zapaliła się hala magazynowa nieopodal Warszawy w miejscowości Bramki w powiecie warszawskim zachodnim. 

Ogień zajął budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych. To hala przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem części samochodowych.

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek ranny został jeden mężczyzna - pracownik zakładu. Na szczęście obrażenia nie są poważne, chodzi o poparzenia ręki. 

Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej, czyli kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy dogaszają pogorzelisko. 

Pożar jest już opanowany - ogień nie przeniósł się na inne budynki. 

