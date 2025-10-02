Pożar hali magazynowej nieopodal Warszawy w miejscowości Bramki w powiecie warszawskim zachodnim. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej.

Jedna osoba została poszkodowana w pożarze hali w Bramkach / Paweł Supernak / PAP

Zapaliła się hala magazynowa nieopodal Warszawy w miejscowości Bramki w powiecie warszawskim zachodnim.

Ogień zajął budynek o powierzchni 300 metrów kwadratowych. To hala przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem części samochodowych.

Jak informuje reporter RMF FM Igor Skrzypek ranny został jeden mężczyzna - pracownik zakładu. Na szczęście obrażenia nie są poważne, chodzi o poparzenia ręki.

Na miejscu pracuje 15 zastępów straży pożarnej, czyli kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy dogaszają pogorzelisko.

Pożar jest już opanowany - ogień nie przeniósł się na inne budynki.

