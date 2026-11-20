RMF24

Służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec i Chmielek. Ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ, przekazywał RMF FM, że sprawdzane są jeszcze inne przypadki. Nasi słuchacze informowali nas na Gorącą Linię RMF FM, że również na Podkarpaciu w powiecie lubaczowskim słychać było huk, widać było łunę na niebie i zatrzęsły się domy. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do incydentu mogło dojść w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim. Należy bezwzględnie pamiętać, że w przypadku znalezienia jakichś szczątków lub czegoś, co spadło na ziemię, nie należy do tego podchodzić, nie dotykać - dzwonić na 997 lub 112.

Dziś w nocy Rosjanie kilkukrotnie zaatakowali m.in. Kijów rakietami balistycznymi. Uszkodzili trzy mosty - Podilsko-Woskresenski, Darnicki i Południowy (Piwdenny), zabijając co najmniej trzy osoby. Ok. godz. 7 polskie wojsko wydało komunikat o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP i możliwym „upadku” w Polsce obiektu lub obiektów. Władze Rudnika nad Sanem wydały pilny komunikat: „Prosimy o pozostanie w domach”. Reporter RMF FM dowiedział się, że służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. Chodzi o okolice miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Potwierdził to nam wójt gminy Biłgoraj.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała komunikat: „W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów”.

Wstrzymany został ruch kolejowy na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem – Łętownia – na Podkarpaciu.

Na miejsce możliwego upadku obiektu skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Do sieci trafiło m.in. takie nagranie.

Szczątki obiektu mogą wyglądać niegroźnie, ale wojsko ostrzega: Nie podchodź, nie publikuj lokalizacji Chmielek w powiecie biłgorajskim w województwie lubelskim - to tam najprowdopodobniej spadł nieznany na razie obiekt latający po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej jednak pojawiały się doniesienia o innych miejscowościach - również na…

Ppłk Goryszewski dla RFM FM: Sprawdzamy dwa przypadki

Sprawdzamy dwa przypadki możliwego przekroczenia naszej przestrzeni i działamy w celu weryfikacji (...). Dzisiaj w nocy obserwowaliśmy zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W naszej przestrzeni operowały nasze i sojusznicze statki powietrzne. Nasze systemy były w gotowości całą noc. Teraz sprawdzamy prawdopodobne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej - mówił ok. godz. 7 reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ.

Jeszcze wcześniej o prawdopodobnych incydentach informowali nas słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Zgłoszenie dostaliśmy m.in. z okolic Oleszyc w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. Widać było łunę na niebie, rozległ się potężny huk, uderzenie i zatrzęsły się domy – mówił nam słuchacz po godz. 6.

Sprawdzane są dane z systemów radiolokacyjnych. Poszukiwania obiektu trwają na Podkarpaciu - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. W okolice Rudnika nad Sanem w powiecie niżańskim, na północy województwa, wysłano między innymi strażaków. Szukają oni obiektu, który miał spaść na ziemię, służby dostały dużo sygnałów mogących wskazywać na taki upadek. Huk był słyszany również w Biłgoraju, to jakieś 25 km w linii prostej od Rudnika.

Agencja Reutera podała o godz. 7:30 o upadku obiektu w Polsce ok. 45 km od granicy z Ukrainą. Premier Donald Tusk wydał komunikat: „Odebrałem pilny meldunek od szefów MON i MSWiA; obecnie nie ma zagrożenia, na miejscu działają służby”. Do sieci trafiło nagranie, na którym słychać dźwięk eksplozji we wsi Chmielek położonej w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Łukowa. Potem pojawiła się informacja o kolejnej miejscowości, gdzie mogło coś spaść.

Metalowe elementy na polu i wyrwa w ziemi. Kolejne zgłoszenie z Podkarpacia W piątek, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby analizują doniesienia o upadku obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jednym z nich są okolice miejscowości Mołodycz…

Fot. Michał Czernek/PAP / PAP

Rosja atakowała Ukrainę, alert dla Podkarpacia i Lubelszczyzny odwołany o godz. 7:35

Przed godz. 6 wydano pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - wiadomość o takiej treści trafiła do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Komunikat wydało też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po godz. 7:30 alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie woj. lubelskiego oraz podkarpackiego odwołano.