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Powiat biłgorajski w województwie lubelskim - to tam najprawdopodobniej spadł nieznany na razie obiekt latający po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej jednak pojawiały się doniesienia o innych miejscowościach - w tym na Podkarpaciu - w których miał być słyszany huk oraz widziane łuny na niebie. Co robić, jeśli natrafimy na nieznany obiekt lub jego szczątki? Uwaga: mogą one zawierać materiały wybuchowe, elementy ostre, paliwo, akumulatory, instalację elektryczną albo inne niebezpieczne komponenty. Wojsko podało instrukcję, jak się zachować.

O „ujawnieniu niezidentyfikowanych obiektów latających” w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę poinformowała o poranku Pokuratura Okręgowa w Lublinie. Działania w powiecie biłgorajskim realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.

Wojsko Polskie, a konkretnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, opublikowało komunikat, w którym informuje, jak się zachować w przypadku znalezienia np. drona, rakiety, balonu, niewybuchu czy metalowego elementu. Przede wszystkim - nie wolno samodzielnie oceniać, czym jest i czy jest bezpieczny. Nie wolno też publikować w sieci dokładnej lokalizacji.

Nie ryzykuj. W takiej sytuacji należy

Nie podchodzić do obiektu ani jego szczątków,

nie dotykać, nie podnosić i nie przenosić znalezionych elementów,

oddalić się na bezpieczną odległość i ostrzec osoby, które są w pobliżu,

zadzwonić pod numer 997 lub 112 i przekazać operatorowi możliwie dokładną lokalizację znaleziska,

podać podstawowe informacje: co zostało zauważone, czy widać dym lub ogień, czy są osoby poszkodowane oraz czy w pobliżu znajdują się zabudowania, droga lub las.

Czekać na przyjazd służb w bezpiecznym miejscu, jeśli operator numeru alarmowego nie przekaże innych instrukcji.

Czego nie wolno robić? O tym większość zapomina

Nie należy robić niczego, co mogłoby naruszyć miejsce zdarzenia lub narazić kogokolwiek na niebezpieczeństwo. Dotyczy to także pozornie niewielkich fragmentów. Przede wszystkim jednak nie należy publikować w internecie precyzyjnej lokalizacji, zanim zabezpieczą ją służby.

W razie zauważenia dymu, pożaru lub innych oznak bezpośredniego zagrożenia trzeba przekazać to operatorowi numeru 112 i oddalić się zgodnie z jego wskazówkami.

Dlaczego to ważne?

Szczątki obiektu mogą zawierać materiały wybuchowe, paliwo, ostre elementy lub też inne niebezpieczne komponenty. Ich stan i pochodzenie powinny ocenić wyspecjalizowane służby.

Nie należy też zakładać, że każdy nietypowy przedmiot jest elementem obiektu latającego. Właśnie dlatego konieczne jest zgłoszenie znaleziska i pozostawienie jego identyfikacji policji, straży pożarnej oraz – jeśli będzie to potrzebne – wojsku i innym właściwym służbom.

Jeśli widzisz obiekt na niebie lub słyszysz huk

Jeżeli zauważysz nisko lecący, niezidentyfikowany obiekt albo usłyszysz silny huk:

nie próbuj go śledzić ani zbliżać się do miejsca, w którym mógł spaść,

schowaj się w bezpiecznym miejscu, z dala od okien, jeśli sytuacja budzi bezpośrednie obawy,

nie blokuj numeru 112 pytaniami o niepotwierdzone informacje – dzwoń przede wszystkim wtedy, gdy widzisz obiekt, jego upadek, ogień, dym lub zagrożenie dla ludzi,

śledź tylko oficjalne komunikaty służb państwowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Policji i lokalnych władz.