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Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że trzy rosyjskie obiekty (dwie rakiety i dron odrzutowy) spadły w piątek na terenie Polski - chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. W przypadku Nowego Lipowca mamy do czynienia z rakietą Ch-101. Rakieta spadła też w Rudniku nad Sanem, w Mołodyczu - dron z napędem odrzutowym. „Ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Polskę był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie” - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, data nie jest przypadkowa: 20 listopada odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych.

Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz - to trzy miejscowości w Polsce, gdzie w piątek w ziemię trafiły niezidentyfikowane obiekty po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że w związku z tym nikt nie ucierpiał na terytorium naszego kraju. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej. Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak powiedział, obiekty zostały zabezpieczone w trzech miejscowościach. W Nowym Lipowcu (woj. lubelskie) spadła rakieta Ch-101. Rakieta spadła również w Rudniku nad Sanem (woj. podkarpackie), a w Mołodyczu (woj. podkarpackie) - dron odrzutowy.

Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Rosji. Data, moim zdaniem, nie jest przypadkowa. Dziś odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych. Kilkanaście państw w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - mówił wicepremier.

Obecny na konferencji gen. Ireneusz Nowak dodał, że mieliśmy do czynienia z aż 11 obiektami, które zagrażały bezpośrednio wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski, z czego na ten moment możemy powiedzieć, że trzy ją naruszyły.

Operacja Eastern Sentry

Wicepremier, szef MON podczas piątkowej konferencji przekazał, że będzie wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry. To operacja wojskowa NATO uruchomiona 12 września 2025 roku, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, w szczególności ochrony przestrzeni powietrznej przed rosyjskimi dronami, samolotami i innymi zagrożeniami.

Więcej informacji wkrótce.