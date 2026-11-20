Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz - to trzy miejscowości w Polsce, gdzie w piątek w ziemię trafiły niezidentyfikowane obiekty po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.
Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że w związku z tym nikt nie ucierpiał na terytorium naszego kraju. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej. Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jak powiedział, obiekty zostały zabezpieczone w trzech miejscowościach. W Nowym Lipowcu (woj. lubelskie) spadła rakieta Ch-101. Rakieta spadła również w Rudniku nad Sanem (woj. podkarpackie), a w Mołodyczu (woj. podkarpackie) - dron odrzutowy.
Mamy do czynienia z kolejną prowokacją Rosji. Data, moim zdaniem, nie jest przypadkowa. Dziś odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych. Kilkanaście państw w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - mówił wicepremier.
Obecny na konferencji gen. Ireneusz Nowak dodał, że mieliśmy do czynienia z aż 11 obiektami, które zagrażały bezpośrednio wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski, z czego na ten moment możemy powiedzieć, że trzy ją naruszyły.
Operacja Eastern Sentry
Wicepremier, szef MON podczas piątkowej konferencji przekazał, że będzie wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry. To operacja wojskowa NATO uruchomiona 12 września 2025 roku, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, w szczególności ochrony przestrzeni powietrznej przed rosyjskimi dronami, samolotami i innymi zagrożeniami.
Więcej informacji wkrótce.