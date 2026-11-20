Rosjanie trafili w trzy mosty na rzece Dniepr w Kijowie
Przed kilkoma dniami Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły drogową część Mostu Krymskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że w ataku wykorzystano m.in. drony uderzeniowe oraz pociski manewrujące, np. FP-5 Flamingo, R-360 Neptun i Ruta. Uderzenie Ukraińców nastąpiło tuż przed tym, jak przy jednym stole w chińskim Shenzhen zasiedli przywódcy Chin, Stanów Zjednoczonych oraz właśnie Rosji - Xi Jinping, Donald Trump i Władimir Putin.
Wczoraj strategiczny Most Krymski, łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim - i który otwierał sam Władimir Putin - ponownie stał się celem ataku. To było już trzecie takie uderzenie w ostatnich dniach.
Tej nocy Rosja odpowiedziała Ukrainie, uderzając w trzy mosty w Kijowie. Z dotychczasowych informacji wynika, że zginęły trzy osoby, a co najmniej 15 zostało rannych.
Poważne utrudnienia dla trzech milionów ludzi
Jak podaje o poranku agencja Reutera, był to największy atak na przeprawy łączące lewy i prawy brzeg stolicy Ukrainy od początku wojny. Mer miasta Witalij Kliczko za pośrednictwem komunikatora Telegram przekazał, że rakiety trafiły w:
- most Podilsko-Woskresenski
- most Darnicki,
- most Południowy (Piwdenny)
W rezultacie w mieście liczącym około 3 miliony mieszkańców doszło do zamknięcia przepraw lub wprowadzenia ograniczeń w ruchu – a warto dodać, jak akcentują ukraińskie media, że komunikacja między brzegami rzeki opiera się tam na sześciu głównych mostach.
Nie tylko Kijów
Dziś w nocy rosyjskie wojska zaatakowały nie tylko w stolicy Ukrainy. W obwodzie dniepropetrowskim pięć osób zostało rannych, gdy drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, cztery osoby odniosły obrażenia po tym, jak rosyjskie drony trafiły w szpital. Lokalne władze poinformowały również na Telegramie, że w Zaporożu jedna osoba została ranna w wyniku ataku drona na tramwaj.