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Są takie filmy, bez których trudno wyobrazić sobie okres świąt Bożego Narodzenia. Od lat taką pozycją jest dla wielu widzów „Kevin sam w domu” i jego kontynuacja - „Kevin sam w Nowym Jorku”. Branżowe media donoszą teraz, że ruszyły wstępne prace nad kolejną częścią kultowej historii.

W jakim kierunku może pójść nowa część przygód Kevina?

O sequelu historii Kevina piszą m.in. „Variety” i „Deadline”. Na razie informacje są bardzo ogólnikowe.

Wiadomo, że we wstępnych pracach nad projektem uczestniczy Macaulay Culkin. Wspierają go Seth Rogen i Evan Goldberg, którzy występują w roli scenarzystów i producentów. Film ma powstawać dla Disneya, który na razie odmawia komentarzy. Nie wiadomo, kto może znaleźć się w obsadzie ani kiedy mógłby paść pierwszy klaps.

Reżyser "Kevina" o scenie z Trumpem. "Chciałbym ją wyciąć, ale..." Pamiętacie film "Kevin sam w Nowym Jorku"? Reżyser drugiej części kultowej dla wielu widzów serii przyznał w wywiadzie dla "San Francisco Chronicle", że żałuje króciutkiego występu Donalda Trumpa w tej produkcji.

Nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie fabuła nowej części przygód Kevina. Pojawiają się sugestie, że tym razem Macaulay Culkin zagra ojca. Byłoby to zbieżne z pomysłem, o którym mówił w ubiegłym roku, przy okazji pokazów specjalnych z okazji 35-lecia premiery pierwszej części.

Macaulay Culkin na planie „Kevina samego w domu” (fot. United Archives/IFTN) / PAP/DPA

Jestem wdowcem albo rozwodnikiem. Wychowuję dziecko. Bardzo ciężko pracuję i nie poświęcam mu wystarczająco dużo uwagi, więc dziecko jest na mnie trochę wkurzone, a potem zamyka mi drzwi przed nosem - opisywał w 2025 r. swój pomysł Culkin. W jego wizji to syn Kevina miałby zastawiać na swojego ojca pułapki - tak jak przed laty Kevin na włamywaczy.

Culkin tłumaczył, że grany przez niego bohater musiałby na nowo zdobyć serce syna, a dom byłby metaforą ich relacji.

Ostatnio odtwórca roli Kevina nawiązał do swojej słynnej roli w kampanii reklamowej dla McDonalds. Grana przez niego postać została sama w jednej z restauracji tej sieci.

Chris Columbus - reżyser filmów „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku” - mówił w 2025 r. w rozmowie z „Entertainment Tonight”, że jest przeciwnikiem powrotu do historii sprzed lat. Nie wiadomo, czy zmienił zdanie, czy może nowy film wyreżyseruje ktoś zupełnie inny.