RMF24

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Piątkowa sesja zakończyła wyjątkowo trudny tydzień na Wall Street. Najmocniej przeceniane były akcje spółek półprzewodnikowych i firm związanych ze sztuczną inteligencją, w tym Nvidii. Indeks branży półprzewodników SOX stracił w piątek ponad 10 proc.

Jak podaje CNBC, indeks Dow Jones spadł w skali tygodnia o 8 proc. Był to jego najsłabszy wynik od marca 2020 roku, czyli początku pandemii Covid-19.

Nasdaq-100 stracił 10 proc., również najwięcej od okresu pandemii. Indeks S&P 500 obniżył się o 8,6 proc. – najmocniej od gwałtownej reakcji rynków po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa globalnych ceł 2 kwietnia ubiegłego roku.

Szczególnie silna była przecena firm produkujących układy scalone. Indeks SOX, skupiający największe spółki z branży półprzewodników, obniżył się tylko w piątek o ponad 10 proc. Według Bloomberga był to dla niego najgorszy tydzień od 2001 roku.

Nvidia pod presją inwestorów

Spadki koncentrowały się w sektorze technologicznym, zwłaszcza wśród firm korzystających z boomu na sztuczną inteligencję. Jednocześnie relatywnie lepiej radziły sobie m.in. sieci supermarketów oraz spółki odzieżowe.

Piąty dzień z rzędu taniały akcje Nvidii. Od październikowego szczytu ich kurs stracił już ponad 40 proc. wartości.

Przecena nastąpiła mimo opublikowania przez spółkę rekordowych wyników kwartalnych pod względem przychodów i zysków. Nastroje inwestorów pogorszyły jednak doniesienia Reutersa, według których amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bada praktyki księgowe firmy. Informacje te oparto na źródłach agencji – postępowanie nie przesądza o stwierdzeniu naruszeń.

Wyraźnie tracił również AMD. Na kurs spółki wpłynęły doniesienia, że jej procesory mogły trafiać do chińskich firm objętych amerykańskimi sankcjami.

Sytuacji w sektorze nie poprawił giełdowy debiut laboratorium sztucznej inteligencji Anthropic. Dzień po pierwszym notowaniu akcje spółki spadły o 8,5 proc., po tym jak w czwartek zyskały 17 proc.

„Wall Street Journal” ocenił, że zakłady inwestorów na rozwój sztucznej inteligencji zaczynają się chwiać. CNBC wskazuje z kolei na ryzyko załamania się rynku.

Wśród czynników wymienianych przez stację są sygnały możliwego hamowania wydatków na infrastrukturę AI, perspektywa zaostrzenia regulacji sektora technologicznego oraz problemy wokół Nvidii.