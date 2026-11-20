Poranne incydenty na Podkarpaciu wywołały spore zamieszanie. Jak poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, zarówno w Rudniku nad Sanem, jak i w Mołodyczu spadły drony. Mówiąc o Rudniku nad Sanem wojewoda przyznała, że w tej miejscowości „mieliśmy do czynienia z upadkiem bezzałogowego statku powietrznego”. Wcześniejsze doniesienia mówiły o możliwym upadku rakiety w Rudniku nad Sanem.
W trzecim z miejsc, gdzie spadły rosyjskie obiekty, w Nowym Lipowcu, spadła prawdopodobnie z rakieta Ch-101.
Wkrótce więcej informacji.