RMF24

W Rudniku nad Sanem spadł prawdopodobnie dron - poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wcześniej informowano, że w miejscowości tej spadła prawdopodobnie rakieta Ch-101.

Poranne incydenty na Podkarpaciu wywołały spore zamieszanie. Jak poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, zarówno w Rudniku nad Sanem, jak i w Mołodyczu spadły drony. Mówiąc o Rudniku nad Sanem wojewoda przyznała, że w tej miejscowości „mieliśmy do czynienia z upadkiem bezzałogowego statku powietrznego”. Wcześniejsze doniesienia mówiły o możliwym upadku rakiety w Rudniku nad Sanem.

W trzecim z miejsc, gdzie spadły rosyjskie obiekty, w Nowym Lipowcu, spadła prawdopodobnie z rakieta Ch-101.

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