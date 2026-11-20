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Książę Harry zadeklarował, że byłby gotów ponownie wstąpić do brytyjskich sił zbrojnych, gdyby wymagała tego sytuacja. W rozmowie z podcastem „Ukraine: The Latest” dziennika „The Telegraph” mówił o zagrożeniu ze strony Rosji, potrzebie dalszego wspierania Ukrainy i doświadczeniu weteranów.

Książę Harry spotkał się z ukraińskimi weteranami we Lwowie (fot. Efrem Lukatsky/Press Association)

Książę Harry spotkał się z ukraińskimi weteranami we Lwowie (fot. Efrem Lukatsky/Press Association) / East News

Książę Sussexu udzielił wywiadu podczas niezapowiedzianego pobytu we Lwowie. Jak relacjonuje „The Telegraph”, powiedział, że zagrożenie ze strony Rosji powinno niepokoić nie tylko polityków i wojskowych.

Myślę, że wszyscy powinniśmy być zaniepokojeni. Powinniśmy być przygotowani, a ci z nas, którzy służyli, powinni być gotowi służyć ponownie – podkreślił.

Harry zadeklarował, że w razie potrzeby byłby gotów wrócić do służby. Jeśli zostanę poproszony o ponowne zgłoszenie się, jeżeli będzie taka potrzeba, na sto procent będę tam, by służyć mojemu krajowi wraz z innymi weteranami i żołnierzami – zaznaczył.

Książę Harry służył w brytyjskiej armii przez dekadę. Brał udział w dwóch misjach w Afganistanie jako pilot śmigłowca Apache. Zakończył czynną służbę wojskową w 2015 roku.

Jego wizyta we Lwowie była – według „The Telegraph” – czwartą podróżą na Ukrainę od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Krytyka podejścia amerykańskiej administracji

W rozmowie książę nie wymienił z nazwiska prezydenta USA Donalda Trumpa, ale krytycznie odniósł się do polityki obecnej administracji wobec wojny w Ukrainie.

Podkreślił, że dostrzega różnicę między – jego zdaniem – wysokim społecznym poparciem Amerykanów dla Ukrainy a stanowiskiem części władz w Waszyngtonie.

Europa ma zjednoczony front i byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli również większe poparcie ze strony Ameryki - stwierdził.

Harry mówił również, że Europa dostrzegła rosyjskie zagrożenie, ale jego największą obawą pozostaje możliwość podziałów wewnątrz kontynentu. Zaznaczył, że wsparcie dla Ukrainy powinno zostać wzmocnione, a nie ograniczone.

„Jest wiele lekcji z Ukrainy”

Książę Sussexu ocenił, że doświadczenia Ukrainy powinny być analizowane przez inne państwa. Według jego relacji, szczególnie istotne są kwestie odporności społecznej, przygotowania obronnego i wykorzystywania kompetencji osób po służbie wojskowej.

Harry zapowiedział też uruchomienie nowego międzynarodowego projektu, który ma pomagać weteranom w podejmowaniu pracy po zakończeniu służby. Jego celem ma być zmiana postrzegania byłych żołnierzy – nie jako osób wymagających wyłącznie wsparcia, lecz jako ludzi dysponujących cennym doświadczeniem, wyszkoleniem i umiejętnościami.

W wywiadzie książę zwrócił uwagę na rolę mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu dezinformacji dotyczącej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ocenił, że platformy internetowe bywają wykorzystywane do szerzenia propagandy i pogłębiania chaosu informacyjnego.

Harry i jego żona Meghan od lat angażują się w działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Prowadzona przez nich fundacja Archewell utworzyła inicjatywę Parents’ Network, wspierającą rodziców dzieci dotkniętych szkodliwymi zjawiskami w internecie.