RMF24

„To nigdy by się nie wydarzyło” – tak Władimir Putin miał odpowiedzieć na pytanie o inwazję na Ukrainę, gdyby w Białym Domu zasiadał wówczas Donald Trump. Podczas podsumowania azjatyckiej podróży amerykański prezydent nie tylko ujawnił kulisy rozmów z rosyjskim przywódcą, ale też zapowiedział rewolucję w branży technologicznej i zakaz, który może wstrząsnąć gigantami AI.

Kulisy rozmów z Putinem

Podczas konferencji prasowej, podsumowującej wizytę na Filipinach i w Chinach, Donald Trump odniósł się m.in. do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump ujawnił, że rosyjski przywódca wyraził gotowość do zakończenia wojny na Ukrainie środkami dyplomatycznymi.

Odbyłem dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Putinem, który jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi i rozmawiałem z naszymi przedstawicielami, którzy dobrze sobie z tym radzą, ale to trudne zadanie – relacjonował Trump.

Według relacji prezydenta USA, Władimir Putin zapewnił go, że nie doszłoby do inwazji na Ukrainę, gdyby Trump był wówczas prezydentem.

Zapytałem go o to. Powiedziałem: „Czy wszedłbyś tam (na Ukrainę), gdybym był prezydentem?” Odpowiedział: „Nie, to nigdy by się nie wydarzyło”. Nasz kraj tak źle to rozegrał. Rozegrał to bardzo źle – stwierdził Donald Trump.

Pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, Trump powiedział, że nie może powiedzieć, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich „fantastyczne” relacje osobiste. Powiedział, że od dawna ma do czynienia z Putinem i podczas afery związanej z powiązaniami jego otoczenia z Rosją Putin był „bardzo miły”.

Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym - mówił.

Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób - dodał.

Skonfrontowany z faktem, że Rosja przypuściła tuż po ich spotkaniu kolejny potężny atak na Ukrainę, Trump powiedział, że Putin bardzo chciałby zakończyć wojnę, ale jest to trudne, przede wszystkim ze względu na nienawiść między nim a prezydentem Ukrainy. Mimo to, stwierdził, że jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia.

Zakaz budowy centrów danych poza USA

Trump poinformował również o osiągnięciu porozumienia z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w sprawie stworzenia wspólnych „mechanizmów bezpieczeństwa” dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. To pierwsza tego typu inicjatywa między dwoma światowymi potęgami technologicznymi, która ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z gwałtownym rozwojem AI.

Podczas konferencji prasowej Donald Trump ogłosił również zamiar wprowadzenia zakazu budowy centrów danych przez amerykańskie firmy poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Prezydent przyznał, że nie konsultował jeszcze tej decyzji ze swoimi doradcami, ale podkreślił, że jest to konieczne dla bezpieczeństwa kraju.

Trump wyraził zaniepokojenie eksportem zaawansowanych technologii, zwłaszcza chipów, które – jak stwierdził – „były destrukcyjne dla kraju i pozwoliły innym krajom na doganianie Ameryki w obszarze AI”.

Pochwalił Nawrockiego

Trump wspomniał o swoim poparciu dla prezydenta Polski, odpowiadając na pytanie o działanie irackiego rządu.

Wiesz on (iracki premier) był na 10. miejscu, a ja go poparłem i wygrał, sprawiając sensację. Mógłbym powiedzieć to samo o Polsce - stwierdził Trump. Był na 11. miejscu. Ja go poparłem i wygrał, co mówią, że było największą polityczną sensację od 50 lat. Myślę, że robi świetną robotę w Polsce - dodał.

Wcześniej Trump twierdził, że w momencie udzielenia mu poparcia Nawrocki był na 10., a innym razem - 12. miejscu w sondażach.