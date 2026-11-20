RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Członkowie Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Prezydenckie RP odebrali dziś akty powołania. Przewodniczącym został Tomasz Łysiak, a wśród członków są m.in. znani aktorzy - Halina Łabonarska, Andrzej Mastalerz, Rafał Zawierucha czy Michał Chorosiński.

Wręczenie aktów powołania odbyło się w Belwederze. Członkowie rady otrzymali je z rąk prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego.

Powołanie do Rady jest świadectwem zaufania, uznania, szacunku dla państwa pracy zawodowej, osiągnięć osobistych, ale także jest wyrazem przekonania, że reprezentujecie państwo szeroko rozumiany świat polskiej kultury - podkreślał współpracownik Karola Nawrockiego.

Z komunikatu na stronie Kancelarii Prezydenta RP wynika, że do Rady weszło 34 osoby. Przewodniczącym został Tomasz Łysiak - pisarz i dziennikarz.

To wielki honor i zobowiązanie być członkiem Prezydenckiej Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obie te dziedziny postrzegam jako spójne i współgrające. Dziś rozpoczynamy funkcjonowanie Rady, przed nami ustalenie sposobu i trybu pracy - mówił w rozmowie z PAP.

Łysiak podkreślał, że Rada ma pełnić funkcję doradczą, ale może też brać udział w debacie publicznej dotyczącej kultury.

Najważniejsze jest to, że nas wszystkich łączy wspólne poczucie potrzeby budowania wspólnoty na podstawie silnej więzi z tym, co w polskiej historii i kulturze jest piękne — podkreślił.

Wojciech Kolarski, Robert Piaskowski (fot. Albert Zawada) / PAP

Wśród członków Rady są aktorzy - m.in. Jarosław Gajewski, Halina Łabonarska, Andrzej Mastalerz, Rafał Zawierucha i Michał Chorosiński, ludzie ze świata muzyki - Włodzimierz Pawlik i Marcin Nałęcz–Niesiołowski, a także ludzie pełniący inne funkcje związane ze światem kultury - np. scenarzystka Agnieszka Porzezińska czy Robert Piaskowski - dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Wojciech Kolarski, Halina Łabonarska (fot. Albert Zawada) / PAP