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Leśnicy z Bielska-Białej opublikowali wyjątkowe nagranie – fotopułapka zarejestrowała wędrującą nocą watahę wilków w rejonie Straconki. Leśnicy przy okazji przypomnieli mieszkańcom o zasadach bezpieczeństwa podczas górskich spacerów.

Nocna cisza, leśny dukt i niespodziewani goście – tak wyglądała scena uchwycona przez fotopułapkę w Leśnictwie Straconka, na peryferiach Bielska-Białej. Na opublikowanym w piątek nagraniu widać całą watahę wilków, które spokojnie przemierzają leśną drogę.

„Ekipa w komplecie i zupełnie na spokojnie przemieszcza się leśną drogą” – napisali leśnicy na swoim profilu na Facebooku.

Przypomnienie dla spacerowiczów: psy na smyczy

Leśnicy przy okazji publikacji filmu przypomnieli mieszkańcom oraz turystom o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek – psy zawsze powinny być prowadzone na smyczy.

"Wataha jest u siebie, więc zadbajmy o spokój dzikich zwierząt i bezpieczeństwo naszych domowych ulubieńców" – apelują pracownicy Nadleśnictwa Bielsko.

Jak informuje rzecznik nadleśnictwa Tomasz Gawęda, wataha wilków bytuje w rejonie Straconki od dawna. Teren obfituje w młodniki i zwierzynę, co sprzyja obecności tych drapieżników. Wilki w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową, a ich obecność świadczy o dobrej kondycji lokalnych ekosystemów.

Straconka – dzielnica na granicy dzikiej natury

Leśnictwo Straconka obejmuje nie tylko peryferyjną dzielnicę Bielska-Białej, ale także fragmenty gór zachodniej części Beskidu Małego, w tym popularne Gaiki oraz Magurkę Wilkowicką. To tereny chętnie odwiedzane przez miłośników przyrody i górskich wędrówek, którzy coraz częściej mogą spotkać tu ślady obecności dzikich zwierząt.