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Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał dwie osoby w związku z wypadkiem w przepompowni ścieków w Gąsówce Starej na Podlasiu. W 2022 r. zginęło w nim trzech robotników.

Jeden z oskarżonych (P) oraz obrońca, mec. Joanna Kamieńska (L) na sali rozpraw Sadu Rejonowego w Białymstoku (fot. Artur Reszko)

Jeden z oskarżonych (P) oraz obrońca, mec. Joanna Kamieńska (L) na sali rozpraw Sadu Rejonowego w Białymstoku (fot. Artur Reszko) / PAP

Piątkowy wyrok oznacza kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Skazani mają też zapłacić po 10 tys. zł w formie nawiązek na rzecz rodzin ofiar wypadku.

Prokuratura chciała kar 2,5 roku i 3 lat więzienia bez zawieszenia i zadośćuczynienia dla bliskich ofiar sięgającego 300-400 tys. zł.

Robotnicy wpadli do szamba

Pod koniec sierpnia 2022 r. w przepompowni ścieków we wsi Gąsówka Stara koło Łap do szamba, które miało siedem metrów głębokości, wpadło trzech mężczyzn. Dwaj pracownicy zmarli na miejscu. Trzeci po reanimacji trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.

Zadaniem pracowników było wykonanie tzw. bypassu na rurociągu ścieków surowych między przepompownią w Gąsówce Starej a Łapami. Po zebraniu opinii powołanych w śledztwie biegłych i innych dowodów (m.in. ekspertyz Państwowej Inspekcji Pracy) zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków postawiono dwóm osobom z ówczesnego kierownictwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach i głównemu mechanikowi w tej firmie. Dotyczyły niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, narażenia pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jedna z oskarżonych osób zmarła w ubiegłym roku. W takiej sytuacji proces toczył się wobec dwóch osób.

Prokurator Adam Koprowicz (P) oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego mec. Artur Jocz-Borowski (L) na sali rozpraw Sadu Rejonowego w Białymstoku (fot. Artur Reszko) / PAP

„Można to było przewidzieć”

Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał obu oskarżonych za winnych niedopełnienia obowiązków związanych z właściwym nadzorem nad zleconymi pracami w Gąsówce Starej, ale też nad BHP w firmie.

Sąd zwrócił uwagę, że w przepompowni nie było niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo: kraty zabezpieczającej właz i pomostu.

Nikt intencjonalnie nie spowodował tego, że zginęli trzej pracownicy. Trzeba mieć na uwadze, że był to wynik pewnych zaniedbań. Nikt nie zamierzał dokonać takiego czynu i doprowadzić do takich skutków (...), niemniej można to było przewidzieć i dlatego oskarżeni ponoszą odpowiedzialność – uzasadniała sędzia Ewa Dakowicz.

W związku z wypadkiem toczą się sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądami cywilnymi. Tam pozwanym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.