RMF24

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Dwa tankowce z rosyjskim olejem napędowym dotarły do Brazylii, choć wcześniej były wskazywane jako jednostki mogące dostarczyć paliwo do Stanów Zjednoczonych. Według branżowego serwisu „The Maritime Executive” dostawy do USA utknęły m.in. z powodu politycznych i prawnych kontrowersji.

Tankowiec Leruo, pływający pod banderą Sierra Leone, dotarł na kotwicowisko Itacoatiara w Brazylii. Jednostka miała załadować paliwo w rosyjskim Primorsku i przewozić ok. 40 tys. ton diesla.

W tym samym rejonie znalazł się również rosyjski tankowiec Primorje. Trzecia jednostka – Beast, także pływająca pod banderą Sierra Leone – kierowała się wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej, przekazując w systemie AIS komunikat „Brazil For Orders”.

Planowane dostawy do USA nie doszły do skutku

Kilka tygodni wcześniej administracja Donalda Trumpa informowała o porozumieniu z Moskwą dotyczącym dostaw rosyjskiego diesla do Stanów Zjednoczonych. Deklarowano wolumen sięgający 300 tys. ton paliwa, które - jak argumentował Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem - miało częściowo uzupełnić niedobory na światowym i amerykańskim rynku po zakłóceniach dostaw z rejonu Zatoki Perskiej.

Departament Skarbu USA wydał wówczas tymczasową licencję, która miała umożliwiać eksport rosyjskiego diesla na światowe rynki mimo obowiązujących amerykańskich sankcji.

Celem porozumienia miało być obniżenie cen paliw przed wyborami do Kongresu USA. Rosja zwiększyła produkcję i eksport diesla po czasowym ograniczeniu zagranicznych dostaw paliw.

Kolejne statki, które łączono z planowanymi dostawami do USA, zmieniały jednak systematycznie kierunki rejsów. Niektóre trafiały do portów w basenie Morza Śródziemnego, inne do Brazylii.

Brazylia pozostaje ważnym odbiorcą rosyjskich produktów energetycznych. Cytowana przez „The Maritime Executive” brazylijska „Gazeta do Povo” podała, że wartość importu rosyjskiej energii do tego kraju wyniosła w 2026 roku ok. 5 mld reali, czyli około 840 mln dolarów.

Z danych Centre for Research on Energy and Clean Air, przywoływanych przez serwis, wynika, że Brazylia miała w tym roku przyjąć 34 dostawy rosyjskiego diesla, realizowane przez 28 jednostek tzw. floty cieni. Łączny wolumen importu miał wynieść 1,11 mln ton.

Spośród floty statków przewożących diesel niejasny pozostaje los tankowca Agioi Fanendes, pływającego pod banderą Malty. Jednostka, która nie jest objęta sankcjami, została wcześniej wskazana jako pierwszy statek z rosyjskim dieslem potencjalnie zmierzający do USA. Obecnie ma przebywać na Atlantyku, kilkaset kilometrów od amerykańskiego wybrzeża.

Sprzeciw w USA i kwestia sankcji

Dostawy rosyjskiego paliwa wywołały sprzeciw części amerykańskich polityków. Problemem pozostawał także status części jednostek objętych sankcjami międzynarodowymi.

Gubernatorka New Jersey Mikie Sherrill ostrzegła operatorów terminali i firmy paliwowe przed przyjmowaniem ładunków, wskazując na możliwe konsekwencje prawne. Ryzyko dotyczyło także reputacji firm handlujących rosyjskim dieslem.