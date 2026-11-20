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To bardzo niespokojny poranek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rano część mieszkańców dostała alert RCB: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce”. Potem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Sygnały o tym, że coś spadło, napłynęły m.in. z Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu. Tamtejszy urząd gminy i miasta wydał pilny komunikat.

„UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW! W związku z wydanym alertem i możliwym zagrożeniem apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na profilu na Facebooku Urzędu Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem.

„Prosimy o pozostanie w domach, jeśli nie ma konieczności ich opuszczania. Dzieci powinny pozostać w domach i nie udawać się do szkół” – czytamy w komunikacie.

„Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz odpowiednich instytucji. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Prosimy o przekazanie tej informacji dalej. Prosimy o rozwagę i ostrożność!” – napisano w komunikacie.

Apel Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zamieszczony na Facebooku / -

Mieszkaniec Rudnika nad Sanem na Podkarpaciu informował przed siódmą, że usłyszał odgłos silnika odrzutowego i po bardzo krótkim czasie doszło do eksplozji. „Jakiś obiekt wybuchł w pobliżu lasu. Było bardzo dużo dymu” - przekazał.

Alert RCB w Zamościu. Pilny apel do rodziców i opiekunów Po porannym alercie RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i podkarpacia dotyczącym zagrożenia z powietrza władze Zamościa poinformowały o sytuacji w lokalnych szkołach i przedszkolach. Zapewniono, że dzieci, które dotarły już do placówek, są bezpieczne…

Mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Rano ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ, przekazał RMF FM, że sprawdzane są dwa przypadki dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pierwszy dotyczy właśnie okolic Rudnika nad Sanem. Drugi - okolic Chmielka i Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Zniszczone zostały m.in. trzy mosty w Kijowie. Miał być to odwet za ostatnie trzy ataki Ukraińców na Most Krymski.