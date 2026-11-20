W piątek rano, po doniesieniach o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, policja otrzymała zgłoszenie o nadpalonych i porozrywanych metalowych elementach leżących w ziemi koło kilkudziesięciometrowej wyrwy w okolicy miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Świadek mówił, że znalazł szczątki na polu w odległości trzech kilometrów od zabudowań.
Służby, które przybyły na miejsce - m.in. policja, straż pożarna i Żandarmeria Wojskowa - potwierdziły obecność metalowych elementów.
Na razie nie wiadomo, czy to pozostałości jakiegoś obiektu latającego. Nie ma też pewności, czy znalezisko ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Szczątki muszą najpierw zbadać pirotechnicy i sprawdzić, czy stanowią zagrożenie, a dopiero potem eksperci ocenią, z czym mamy do czynienia.
Teren został zabezpieczony. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.
Doniesienia o upadku obiektów latających
Okolice miejscowości Mołodycz to kolejne miejsce, w którym mógł spaść jeden z obiektów. Wcześniej szczątki odnaleziono w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
Służby poszukują także innego obiektu latającego, który miał spaść i eksplodować w okolicach miejscowości Rudnik nad Sanem (pow. niżański) w województwie podkarpackim.