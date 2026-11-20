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W piątek, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby analizują doniesienia o upadku obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jednym z nich są okolice miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

W piątek rano, po doniesieniach o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, policja otrzymała zgłoszenie o nadpalonych i porozrywanych metalowych elementach leżących w ziemi koło kilkudziesięciometrowej wyrwy w okolicy miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Świadek mówił, że znalazł szczątki na polu w odległości trzech kilometrów od zabudowań.

Służby, które przybyły na miejsce - m.in. policja, straż pożarna i Żandarmeria Wojskowa - potwierdziły obecność metalowych elementów.

Na razie nie wiadomo, czy to pozostałości jakiegoś obiektu latającego. Nie ma też pewności, czy znalezisko ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Szczątki muszą najpierw zbadać pirotechnicy i sprawdzić, czy stanowią zagrożenie, a dopiero potem eksperci ocenią, z czym mamy do czynienia.

Teren został zabezpieczony. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia.

Wstrzymano ruch kolejowy na Podkarpaciu. "Dyżurny usłyszał huk” W związku z piątkowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, do godz. 7:33 na terenie całego województwa podkarpackiego wstrzymano ruch kolejowy - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sytuacja wróciła już do normy - obecnie…

Doniesienia o upadku obiektów latających

Okolice miejscowości Mołodycz to kolejne miejsce, w którym mógł spaść jeden z obiektów. Wcześniej szczątki odnaleziono w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Służby poszukują także innego obiektu latającego, który miał spaść i eksplodować w okolicach miejscowości Rudnik nad Sanem (pow. niżański) w województwie podkarpackim.