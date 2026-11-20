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Francuski Senat uchwalił w piątek wieczorem ustawę wprowadzającą domniemanie zgodności z prawem użycia broni przez policję i żandarmerię. Przeciwnicy zmian zapowiadają zaskarżenie przepisów do Rady Konstytucyjnej i ostrzegają przed ograniczeniem ochrony praw obywatelskich.

Projekt popierany przez rząd został wcześniej, 7 lipca, przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe – niższą izbę francuskiego parlamentu. Za nowymi rozwiązaniami opowiedziały się partie centrowe oraz skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen.

Domniemanie legalności działania funkcjonariusza

Ustawa nie rozszerza katalogu sytuacji, w których funkcjonariusze mogą użyć broni. Zmienia jednak zasady oceny takich przypadków.

Nowe przepisy zakładają, że gdy policjant lub żandarm użyje broni, przyjmuje się, iż działał zgodnie z prawem – a więc w sytuacji koniecznej i w sposób proporcjonalny. Domniemanie to będzie można podważyć, ale obowiązek przedstawienia dowodów ma spoczywać na stronie kwestionującej legalność działania funkcjonariusza, np. poszkodowanym, jego bliskich lub prokuraturze.

Zwolennicy ustawy przekonują, że rozwiązanie zapewni policji i żandarmerii większą ochronę prawną.

Lewica zapowiada skargę do Rady Konstytucyjnej

Senatorzy lewicy zdecydowanie sprzeciwiali się nowym regulacjom. Ich zdaniem domniemanie legalności użycia broni może zagrozić podstawowym prawom obywatelskim i utrudnić dochodzenie odpowiedzialności w razie nadużyć.

Przeciwnicy zmian obawiają się również, że funkcjonariusze będą częściej sięgać po broń, mając poczucie silniejszej ochrony przed konsekwencjami prawnymi. Zapowiedzieli skierowanie sprawy do Rady Konstytucyjnej.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez z zadowoleniem przyjął decyzję Senatu. Ocenił, że ustawa jest „wyrazem zaufania do policji i żandarmerii”.

Na sobotę zapowiedziano protesty organizowane przez związki zawodowe i organizacje młodzieżowe. Nunez ostrzegł prefektów, że po decyzji Senatu demonstracje mogą przynieść dodatkowe napięcia.

Już we wrześniu kilka tysięcy osób protestowało w Paryżu przeciwko projektowi ustawy.