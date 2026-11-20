Służby pirotechniczne zakończyły sprawdzanie terenu w Nowym Lipowcu, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101. Jak poinformował Prokurator Okręgowy w Lublinie, Grzegorz Trusiewicz, po potwierdzeniu bezpieczeństwa rozpoczęto oględziny.
Ze względu na rozległość terenu i porę roku, działania śledczych mogą potrwać do sobotniego wieczoru.
Oględziny obejmą obszar prawdopodobnie kilku hektarów, w zależności od tego, gdzie znajdziemy elementy obiektu – przekazał Trusiewicz podczas konferencji prasowej.
W sobotę do akcji wkroczy ciężki sprzęt, który pomoże w przeszukiwaniu terenu.
Bezpieczeństwo mieszkańców pod kontrolą
Wstępne ustalenia służb nie wykazały zagrożenia chemicznego ani pirotechnicznego. Teren został dokładnie sprawdzony przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz straż graniczną.
Według jego relacji w miejscu upadku rakiety powstał lej, nieco mniejszy niż ten, który widziano wcześniej w Tarnawie-Kolonii. Obiekt spadł około 300 metrów od najbliższych zabudowań, powodując jedynie niewielkie uszkodzenie dachu jednego z budynków. Możliwe, że to efekt fali uderzeniowej lub odłamków.
Alarmy i szybka reakcja służb
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreślił, że systemy alarmowe zadziałały prawidłowo – już o godzinie 2:38 mieszkańcy otrzymali alert o zagrożeniu z powietrza, a o 6:37 do centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęło pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu. Na miejsce szybko przybyły służby ratunkowe, jednak ze względu na ogień musiały poczekać z dokładnymi oględzinami.
W sumie na terenie 17 powiatów województwa lubelskiego uruchomiono 446 syren systemu wczesnego ostrzegania.
MON: To najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta Ch-101. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc ze strony władz.
Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają teren i prowadzą dalsze czynności śledcze. Prokuratura planuje zakończyć prace w Nowym Lipowcu do sobotniego zmierzchu.