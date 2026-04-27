Płonie zabytkowy, XVII-wieczny pożar w lubuskiej miejscowości Garbicz. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W poniedziałek po południu doszło do pożaru zabytkowego pałacu w miejscowości Garbicz (pow. sulęciński, woj. lubuskie).

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, płonie poddasze oraz dach siedemnastowiecznego budynku.

Z ogniem walczy ponad 80 strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany.

Obiekt od lat nie jest używany. Nie ma osób poszkodowanych.