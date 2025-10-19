W niedzielny poranek wybuchł pożar na składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Sytuacja została już opanowana, na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
- Pożar wybuchł około godziny 7:40 na składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.
- Płonęły zmieszane odpady na hałdzie o wymiarach 20 na 10 metrów.
- W akcji brało udział 10 zastępów straży pożarnej oraz grupa chemiczna monitorująca jakość powietrza.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W niedzielę rano mieszkańców Lublina zaniepokoił gęsty dym unoszący się znad składowiska odpadów przy ul. Metalurgicznej. O godzinie 7:40 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze. Na miejscu natychmiast pojawiło się kilkudziesięciu strażaków, którzy rozpoczęli walkę z ogniem.
Według informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej płonęły zmieszane odpady zgromadzone na hałdzie o powierzchni 200 metrów kwadratowych. W akcji brało udział 10 zastępów straży pożarnej.
Na miejscu działała także grupa chemiczna, która na bieżąco monitorowała jakość powietrza, by wykluczyć zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.
Nie odnotowano osób poszkodowanych w wyniku pożaru. Służby poinformowały, że przyczyny pojawienia się ognia pozostają nieznane.