Potężna awaria stacji gazociągowej w Inowrocławiu. Całe miasto zostało bez gazu. Dla mieszkańców oznacza to zimne kaloryfery, a często brak możliwości ugotowania ciepłego posiłku. Awaria może potrwać nawet do końca weekendu. Pracownicy PSG muszą wejść do 12 tysięcy domów i zakręcić kurki z gazem. Stąd apel do mieszkańców: zostańcie w domach!

Pomiar kamerą termowizyjną strat ciepła. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP Przyczyny awarii są cały czas ustalane. W sobotę rano doszło do zatrzymania pracy stacji gazowej w Inowrocławiu. Usuwanie awarii może potrwać jeszcze wiele godzin. Jak powiedział rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi, dzisiaj gaz na pewno nie wróci do wszystkich mieszkańców miasta. Urząd miasta w Inowrocławiu wydał komunikat. Wynika z niego, że usuwanie awarii może potrwać kilka do kilkunastu godzin, czyli nawet do wieczora. Dopiero wtedy możliwe będzie włączanie gazu na kolejnych osiedlach miasta. Jednak już teraz wiadomo, że przywracanie dostaw gazu w całym Inowrocławiu może zakończyć się dopiero po weekendzie. Musimy podjechać do 12 tysięcy odbiorców i zamknąć kurki główne. To jest dla bezpieczeństwa odbiorców. Jak już zamkniemy kurki u tych 12 tysięcy odbiorców, będziemy mogli nagazować sieć i sukcesywnie przyłączać dostawy gazu - mówił w rozmowie w reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem i rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski. To 12 tysięcy adresów. Apelujemy do mieszkańców Inowrocławia, którzy kurki gazowe mają zlokalizowane na zamkniętych posesjach, aby nas wpuszczali. To znacznie przyspieszy nasze prace - zwrócił się do mieszkańców Cendrowski. W sytuacji, kiedy pracownicy spółki nie zastaną nikogo z domowników, będą mogli wejść na teren posesji w asyście policji. Cendrowski przypomina, że pracownicy PSG mają przy sobie identyfikatory, o którego okazanie warto poprosić. To blokuje uruchomienia dostaw gazu dla całego miasta - podkreślił rzecznik PSG. Termometry w Inowrocławiu pokazują 2 stopnie Celsjusza i cieplej nie będzie. Część mieszkańców zdecydowało się wyjechać z miasta do rodzin w innych częściach województwa. Awaria dotyczy głównej części systemu gazowego, dlatego skala problemu jest tak duża. Do Inowrocławia jadą pracownicy Spółki Gazownictwa z innych województw, żeby przyspieszyć naprawę usterki. Zobacz również: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie obchodzi drugie urodziny

Znana ginekolog z zarzutami. Chodzi o pomoc w przerywaniu ciąży

Zima w Beskidach. Warunki na szlakach trudne

Winter Kingdom w Energylandii Opracowanie: Justyna Lasota-Krawczyk