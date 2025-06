W Wenecji odbył się ślub amerykańskiego miliardera Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Ceremonię zorganizowano na wyspie San Giorgio.

Fotoreporterzy zobaczyli najpierw pannę młodą - byłą amerykańską dziennikarkę wsiadającą do motorówki, która w orszaku innych odpłynęła w kierunku uroczystości. Następnie w tym samym kierunku wyruszył pan młody. To była zapowiedź ceremonii, której datę utrzymywano w tajemnicy.

O samym przebiegu uroczystości wiadomo niewiele z wyjątkiem tego, że Matteo Bocelli, syn tenora Andrei Bocellego, wykonał szlagier "Can't help falling in love".

Przed uroczystością ślubną na Canal Grande odbyła się parada zaproszonych na nią gwiazd i celebrytów. Wśród nich byli między innymi Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Kim Kardashian z rodziną, a także Bill Gates.

Reporterom udało się nagrać krótką wypowiedź Bezosa. Pytany o Wenecję, wyraził on zachwyt dla miasta.

Dziś ma odbyć się kolejny protest przeciwników ślubu miliardera, którzy zarzucają mu, że "wynajął sobie" Wenecję.



Minister turystyki Włoch Daniela Santanche oświadczyła, że ślub, który nazwała "globalnym wydarzeniem", przyniesie wpływy gospodarcze miastu w wysokości ponad 950 milionów euro ze względu na promocję jego wizerunku.