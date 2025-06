18-letni kierowca oraz 17-letnia pasażerka seata trafili do szpitala po tym, jak zjechali z drogi i uderzyli w słup trakcji tramwajowej - poinformowała w piątek policja. Do wypadku doszło w Świętochłowicach w województwie śląskim. 18-latek jest w stanie ciężkim. O sile uderzenia świadczy to, że auto niemal "owinęło się" wokół słupa.

Groźny wypadek przy ulicy Łagiewnickiej z udziałem nastolatków / Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach / Policja Zobacz również: Katastrofa budowlana w woj. śląskim. Dwie osoby zginęły pod gruzami

Podejrzany sprawca strzelaniny skorzystał z podwózki? Nowe informacje

Młodzi ludzie, chwila nieuwagi i śmiertelny finał. Tragedia na Mazowszu Do wypadku doszło przy ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach w czwartek późnym wieczorem. W piątek służby podały, że 18-letni mężczyzna kierujący seatem - z nieustalonych na razie przyczyn - zjechał z drogi i uderzył w słup trakcji tramwajowej. Chłopak w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. 17-letnia pasażerka, nie odniosła widocznych obrażeń, ale została przewieziona na obserwację. Patrząc na to, co zostało z samochodu, należy uznać to za prawdziwy łut szczęścia. Kierowcy pobrano krew do badań, które wykażą, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Teraz służby będą prowadzić postępowanie w tej sprawie. "Przestrzegamy przed zbyt szybką jazdą zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego - szczególnie teraz, gdy rozpoczęły się wakacje i na drogach panuje wzmożony ruch" - zaapelowano.