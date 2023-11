"Czarcie kręgi, kręgi czarownic, czarcie koła" - to nazwy niezwykłego zjawiska, które zaobserwowali leśnicy z Kłodawy koło Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Co ciekawe, można je zobaczyć nie tylko w lasach, ale również na przydomowych trawnikach.

Zdjęcie zjawiska opublikowało Nadleśnictwo Kłodawa, znajdujące się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



"Czarcie kręgi, kręgi czarownic czy czarcie koła - to tylko niektóre nazwy nadane przez naszych przodków przyrodniczemu zjawisku widocznemu na zdjęciu" - napisali leśnicy w mediach społecznościowych.

Jak powstają "czarcie kręgi"?

Jak wyjaśniło Nadleśnictwo Kłodawa, "można to zaobserwować podczas warunków sprzyjających rozwojowi grzybów w lasach, na łąkach, a nawet na przydomowych trawnikach (co raczej nie cieszy ich właścicieli)".

"Grzybnia, rozrastając się, wyczerpuje składniki odżywcze i zatruwa glebę swoimi toksynami. To stwarza niekorzystne warunki do rozwoju grzyba i hamuje jego wzrost wewnątrz okręgu" - czytamy we wpisie. Jak dodaje Nadleśnictwo, "rozwój grzybni oraz wzrost owocników jest możliwy jedynie na obrzeżach takiego okręgu, gdzie składników pokarmowych jest jeszcze pod dostatkiem".

Leśnicy dodali, że "nasi przodkowie wierzyli, że takie kręgi tworzyły się tam, gdzie były odprawiane czary albo czarownice spotykały się na sabat".