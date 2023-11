Tłumy entuzjastów iluminacji zgromadziły się wieczorem, by uczestniczyć w inauguracyjnym wydarzeniu sezonu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Park iluminacji to zimowa atrakcja, która przyciąga zarówno rodziny, jak i miłośników nowoczesnych multimediów.

Niezwykłe iluminacje w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Lumina Park to niezwykłe miejsce, które przenosi nas do bajkowej krainy stworzonej światłem i dźwiękiem. To idealna atrakcja na jesienne i zimowe wieczory, zarówno dla rodzin, jak i dla miłośników nowoczesnych technologii multimedialnych. Tegoroczna tematyka, "Historia Światła", obiecuje dostarczyć zarówno rozrywki, jak i wiedzy na temat fascynujących zjawisk związanych ze światłem.

O "Historii Światła"

"Historia Światła" podzielona jest na kilkanaście różnorodnych stref, z których każda skupia się na innym aspekcie światła. W parku znajdziemy obszary poświęcone m.in. ogniu, Księżycowi i zorzy polarnej. Podczas spaceru będziemy mogli zgłębić tajemnice Drogi Mlecznej, poznać sposoby tłumaczenia przez starożytne kultury zjawiska pioruna, a także dowiedzieć się, dlaczego niektóre grzyby i owady świecą i poznać ciekawostki związane z księżycem oraz miłością.

Jedną z nowości tego sezonu jest specjalna gra inspirowana tematyką parku iluminacji. To doskonała okazja zarówno dla dzieci, jak i dla fanów łamigłówek, by wcielić się w rolę poszukiwaczy tajemnic. Aby wziąć udział w grze, wystarczy mieć przy sobie telefon i zeskanować kod QR po wejściu do parku.

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Lumina Park zależą od zachodu słońca. Park jest otwarty od godziny 16:00, 16:30 lub 17:00 do godziny 21:00, przy ostatnim wejściu o godzinie 20:00.

Park będzie zamknięty tylko w poniedziałki, z wyjątkiem 1 stycznia 2024 roku.