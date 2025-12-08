​Film promocyjny "Musisz to zobaczyć", wspólne dzieło wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia i Grupy MagicLine, został wyróżniony jako jeden z najlepszych turystycznych filmów świata roku 2025 podczas World Tourism Film Awards. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2025 roku w Guimarães w Portugalii.

Film "Musisz to zobaczyć" z Wrocławia znalazł się wśród najlepszych filmów turystycznych globu / materiały prasowe / Materiały prasowe

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wystawa "Wrocław 1945-2016"

"Musisz to zobaczyć" to film promujący wystawę "Wrocław 1945-2016" w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu - nowoczesną placówkę muzealną w angażujący sposób opowiadającą powojenne historie mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Laureaci w festiwalu World Tourism Film Awards / materiały prasowe / Materiały prasowe

W filmie widzowie odbywają podróż przez osiem ostatnich dekad dziejów miasta: od przesiedleń, przez szkolne realia PRL-u, atmosferę ulic lat 60., aż po puste półki sklepów mięsnych i więzienia dla opozycjonistów. Twórcy zadbali o najdrobniejsze historyczne szczegóły, tworząc dynamiczną i wciągającą opowieść o losach kilku pokoleń wrocławian.

Wideo youtube

W ciągu roku wrocławska produkcja rywalizowała z ponad 4000 filmami z przeszło 50 krajów, zdobywając liczne wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach.

Dzięki zdobytym nagrodom film "Musisz to zobaczyć" uplasował się na 5. miejscu w kategorii Serwis Turystyczny w CIFFT Rankings, co zapewniło mu prestiżowy tytuł Najlepszego Turystycznego Filmu Świata.

Reżyserem filmu jest Michał Zieliński, a za produkcję odpowiadało wrocławskie studio Grupa MagicLine. To już drugi rok z rzędu, gdy Michał Zieliński i Grupa MagicLine sięgają po najwyższe światowe laury. W 2024 roku ich wcześniejsza produkcja - "Wrocław Miasto Przygody" - zdobywając osiem nagród na całym świecie, została uznana za najlepszy film promujący miasto na świecie.

Wideo youtube

World Tourism Film Awards, organizowane przez Międzynarodowy Komitet Festiwali Filmów Turystycznych (CIFFT) oraz Miasto Guimarães, przy wsparciu Tourism Porto & North of Portugal i udziale UN Tourism, uhonorowały 32 wybitne produkcje z 17 krajów, celebrując kreatywność, innowacyjność i strategiczny wpływ filmów w globalnej branży turystycznej.